Das Friedens-Festival, das sich der "Kreativität" verschrieben hat

Das Augsburger Friedensfest geht an den Start. Seinen Schwerpunkt setzt das Programm auf die Mitwirkung der Besucher. Das gilt auch für die Premiere der Chornacht.

Mit einem üppigen Kulturprogramm geht das Augsburger Hohe Friedensfest (22. Juli bis 8. August) an diesem Wochenende an den Start. Ganz dem diesjährigen Motto „Kreativität“ entsprechend können sich Festivalbesucher selbst kreativ einbringen sowie Kreativität in allen Formen erleben: mit Tanz und Gesang, Literatur, Streetart, Theater, Workshops, Wissenschaft, Kunstaktionen, Diskussionen und vielem mehr. Nachfolgend eine Auswahl aus dem Angebot des ersten Wochenendes und der darauffolgenden Woche.

25 Bilder So feierten die Menschen beim Friedensfestival am Gaskessel Foto: Annette Zoepf

Zur Eröffnung des Programms gibt es am Samstag eine Premiere: die erste Augsburger Chornacht mit 29 Chören aus Augsburg. Bereits am Nachmit­tag zeigen Kinder-­ und Jugendchöre in der St.-Anna-Kirche ihr Können (17 bis 18.30 Uhr), am Abend wird dann die ganze Vielfalt der Augsburger Chorlandschaft hörbar. Die Genres reichen von Klassik und Jazz über Gospel bis zu Pop. Beteiligt sind sowohl Kneipen- als auch Madrigalchor, gesungen wird a cappella oder mit kleiner Instrumentalbegleitung.

Zum Höhepunkt der Chornacht treffen sich um 23 Uhr alle beteiligten Chöre sowie alle Singbegeisterten auf dem Rathausplatz, um gemeinsam Lieder aus aller Welt zu singen. In den acht Spielstätten der Chornacht singen jeweils drei Chöre ein Konzert von etwa 75 Minuten und wiederholen dieses in einem zweiten Block (19.30 Uhr bzw. 21.30 Uhr). Aber auch auf öffentlichen Plätzen und Wegen zwischen den Spielorten ist Chorgesang zu hören. Tickets sind erhältlich bei der Bürger- und Tourist-Info am Rathausplatz sowie bei allen Vorverkaufsstellen mit Reservixsystem. Abendkassen befinden sich nur im Rathaus, Evangelisch St. Ulrich, St. Anna und im Kleinen Goldenen Saal.

Gleich am ersten Wochenende lädt auch die für alle offene „Peace Summer School“ dazu ein, sich im Hollbau im Annahof unter dem Motto „Konflikt schafft Kunst – Kunst schafft Konflikt“ mit dem Zusammenhang von Kunst, Konflikt und Frieden auseinanderzusetzen. Eröffnung ist bereits am heutigen Freitag (16 bis 18 Uhr), am Samstag finden ab 9 Uhr drei ganztägige Workshops statt, am Sonntag werden die Ergebnisse vorgestellt (9.30 Uhr). Anmeldung/Karten unter eveeno.com.

Mit dem „House of New Realities“ entsteht unter der Leitung des Ensembles Bluespots Productions in einem leer stehenden Hinterhaus in der Altstadt (Bäckergasse 4) ein riesiges Pop-up-Museum. An dem kollektiven Kunstwerk sind rund 50 Künstlerinnen und Künstler beteiligt. Die Vernissage findet statt am Samstag um 16 Uhr.

Um den Zusammenhang von Kreativität und Frieden geht es auch in der „Langen Nacht der Augsburger Gespräche zu Literatur, Theater und Engagement“ im Sensemble Theater am 26. Juli. Mit dabei sind Ayeda Alavie, Lisa Krusche, Lisa Frühbeis, Bernadette La Hengst, Olivia Kuderewski, Max Czollek, Albert Ostermaier, Wolfram Lotz und Michael Jordan. Beginn im Sensemble-Theater (wo es auch Tickets gibt) ist um 20 Uhr.

"Klangkomunik" nennt sich ein Workshop des Vokaltrios Die Soziale Gruppe (Freiburg/Leipzig), der sich an alle richtet, die einfach gerne singen. In dem Workshop am Donnerstag, 27. Juli, im Moritzsaal geht es - jenseits gängiger Schönheitsideale - um Klangwahrnehmung und um den Zusammenhang zwischen Atem, Emotion und Stimme. Tags darauf, am Freitag, 28. Juli, gibt das Trio Die Soziale Gruppe dann eine "partizipative Lectur-Performance", die sich unabhängig vom Workshop an ein Publikum richtet, das Spaß an der variantenreichen Kombination von Sprache und Musik hat (Moritzsaal, 20 Uhr). Tickets über Reservix. (AZ)

Das gesamte Programm und das Chornacht-Programm gibt es sowohl online aus auch gedruckt. Programmhefte liegen in der Bürger- und Touristinfo am Rathausplatz aus.