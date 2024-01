Michel Friedmann und Natalie Amiri reden über Demokratie

Plus Die Friedensgespräche debattieren im ausverkauften Goldenen Saal den Zustand der Demokratie. Michele Friedmann und Natalie Amiri über Krieg, Juden, Migration und was man jetzt tun muss.

Demokratie war lange kein Thema für Podiumsdiskussionen. Zu theoretisch, zu langweilig. Die Demokratie war eben da, sicherte selbstverständlich gewordene Freiheiten und Sicherheiten. Doch inzwischen zerren politische Kräfte mit Macht an mehreren Enden der freiheitlichen, offenen Gesellschaft und signalisieren: Die liberale Staatsform des produktiven Streitens, der Kompromisse und Teilhabe für möglichst alle Gruppen ist nicht in Stein gemeißelt.

Für Michel Friedmann war es Thilo Sarrazin, der mit seinem Buch „Deutschland schafft sich ab“ eine Schallmauer durchbrach: „Rassismus und Antisemitismus gab es auch vorher schon. Sie waren nie weg. Doch Sarrazin verschob 2010 die Grenzen des Sagbaren in der Mitte der Gesellschaft.“ Seither „verkrümele“ sich die Demokratie auf leisen Sohlen, so der bekannte Jurist, Autor und Moderator Michel Friedmann auf dem Podium der Augsburger Friedensgespräche im Goldenen Saal des Rathauses. Zusammen mit der Journalistin Natalie Amiri diskutierte er unter der Moderation von Ursula Münch, Leiterin der Evangelischen Akademie Tutzing, vor etwa 450 Zuhörerinnen und Zuhörern.