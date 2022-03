Führung

vor 48 Min.

Audiowalk in Augsburg: Mit Brecht und Goethe durchs Historische Wasserwerk

Dröhnende Maschinen, filigrane Musik und zarte Poesie bringen Josef Holzhauser und Karla Andrä bei ihrem Audiowalk durch das Historische Wasserwerk am Hochablass in Einklang.

Plus Viele Menschen sind von der Technik des Weltkulturerbe-Denkmals fasziniert. Das Augsburger Ensemble Text will Töne gewinnt dem Gebäude am Hochablass mit einem Audiowalk eine poetische Dimension ab.

Wie oft du auch den Fluss ansiehst, der träge/ Dahinzieht, nie siehst du dasselbe Wasser/Nie kehrt es, das hinunterfließt, kein Tropfen von ihm/Zu seinem Ursprung zurück.

