Gala-Konzert

18:46 Uhr

Ein Stern geht auf, wenn diese Sopranistin Mozart singt

Mühelos in allen Registern: Sopranistin Anna El-Khashem.

Plus Die russisch-libanesische Sängerin Anna El-Khashem überzeugt mit Konzertarien, Wilhelm Walz sorgt als Dirigent für einen passgenauen sinfonischen Rahmen.

Von Manfred Engelhardt

Augsburg ist ja gut versehen mit Musikstars, die entweder in der Fuggerstadt aufwuchsen, familiären Bezug haben, in der Region leben – man denke etwa an Sarah Christian, Maximilian Hornung, Teresa Schwamm vom Armida-Quartett, die bei Augsburg beheimatete Pianistin Janina Fialkowska. Nun freut sich das Publikum über einen weiteren „Zuwachs“ aus der internationalen Szene. Im Kleinen Goldenen Saal wurde Anna El-Khashem bejubelt bei einer Mozartgala mit den Bad Reichenhaller Philharmonikern unter Wilhelm Walz.

