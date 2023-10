Alptraum und Utopie im Niemandsland

Plus In der Galerie Cyprian Brenner präsentiert der Maler Jens Hausmann seine spektakulären Architekturvisionen.

Man könnte sich täuschen beim ersten Blick auf Ankündigungs-Flyer, Katalog oder das den Zeitungsartikel begleitende Bildmaterial: Erwartet uns sachlich-technische Architekturfotografie? Der vorschnelle Eindruck ändert sich, wenn man den Bildern in der Galerie Cyprian Brener gegenübersteht. Es ist ausschließlich Malerei, Öl auf Leinwand, die mit brillanter, ja fotorealistischer Präzision Jens Hausmanns Wohn-Visionen wiedergeben.

Es ist kein „Katalog“ bestehender zeitgenössischer Architektur, der sich vor dem Besucherauge ausbreitet; vielmehr zeigt der Berliner Künstler, der in Dresden Bildhauerei und Malerei studiert und sich in zahlreichen Ausstellungen und Kunstmessen einen internationalen Ruf erworben hat, eine eigene Welt, die wie eine archetypische Ahnengalerie des neuen Wohnens anmutet. Die dargestellten Objekte sind reine Bildfindungen, die natürlich von den Idealen und Bespielen der Bauhaus-Bewegung, des Brutalismus der Betonästhetik und ihrem archaischen Ausdruckspotenzial gespeist sind.