Informelle Malerei und Leipziger Schule

Mandy Kunzes "Transformation" in der Gruppenausstellung "Sterne sind nicht schnuppe" in der Galerie Noah.

Plus Die Galerie Noah präsentiert gerade Meisterschüler von Neo Rauch und Rosa Loy. Der Kunstraum in Leitershofen nutzt erstmals seinen Garten für Skulpturen.

Nicht zum ersten Mal arbeitet die Galerie Noah im Glaspalast mit dem Maler-Ehepaar Rosa Loy und Neo Rauch, den beiden Vorreitern der Leipziger Schule, zusammen. Nun haben beide eine Ausstellung für die Galerie kuratiert, und zwar mit Arbeiten von ihren Meisterschülerinnen und -schülern unter dem Titel "Die neue Leipziger Schule". Die Gruppenausstellung zeigt, wie weitläufig und unterschiedlich mittlerweile das ist, was einmal als neue figürliche Malerei in den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren die deutsche Kunstszene vom Osten her aufgerollt hat.

