18:15 Uhr

Silvano Tuiach: "Loriot war der Urvater der Comedy"

Kabarettist Silvano Tuiach in seinem neuen Programm "Geht's no?!".

Plus Der Kabarettist Silvano Tuiach feiert sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Im Interview spricht er über seine Vorbilder und einen AZ-Artikel, über den er sich geärgert hat.

Von Richard Mayr

Herr Tuiach ...



Silvano Tuiach: ... also erst einmal muss ich kurz erzählen. Ich habe dieses Jahr mein 40-jähriges Jubiläum, 40 Jahre Geisterfahrer. Als ich damals anfing, lagen meine Vorbilder ja gar nicht in der deutschen Kabarettszene. Mein großes Vorbild war Monty Python. Jetzt hatten Sie in der AZ vor Kurzem ein Interview mit John Cleese – in dem es auch um sein aktuelles Programm ging. Das trägt den Titel "Last Time To See Me Before I Die" (lacht). Da habe ich gedacht, so kann ich mein nächstes oder übernächstes auch nennen.

Und Sie sind immer noch Fan von Monty Python?



Tuiach: Aber klar, dieser untergründige, absurde Humor ist großartig. Aber jetzt muss ich noch etwas sagen, wieder ein Artikel in der AZ, der zuletzt erschienen ist und mich sehr geärgert hat. Da ging es ums Kabarett. Ich fasse das mal kurz zusammen. Der Tenor lautet darin: Früher, in den 1960er- und 70er-Jahren, gab es das tolle Kabarett, in der Zeit von Dieter Hildebrandt und Co., später sind diese depperten Comedians gekommen. Also ich fand den Hildebrandt schrecklich. Für mich war der Wandel zur Comedy immer etwas Positives. Davor war das Kabarett immer bloß politisch, es drehte sich um SPD, um CDU, um CSU. Dagegen stellte die Comedy den Alltag der Menschen in den Mittelpunkt und fand dort das Komische und auch Politische. Für mich war 1996 Michael Mittermeiers "Zapped" ein Meilenstein. Das Entscheidende der Comedy war: Die Menschen haben ein Privatleben und dieses Privatleben ist vollkommen komisch.

