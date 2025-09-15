Spielen Sie Mozarts Klarinettenkonzert noch gerne, Herr Arzberger?

Herr Arzberger, Sie waren selbst Mitglied im Schwäbischen Jugendsinfonieorchester. Wenn Sie zurückblicken, welchen Stellewert hatte die Mitwirkung in diesem Orchester für Ihre spätere Laufbahn?

GEORG ARZBERGER: Für mich war das eine sehr wichtige Zeit. Ich wage zu behaupten: Hätte es das Jugendsinfonieorchester nicht gegeben, wäre ich wahrscheinlich nie Musiker geworden. Ich stamme aus einem nicht besonders musikalisch geprägten Umfeld, bin eher durch Zufall ins Orchester gekommen und durfte dort etwas kennenlernen, das ich bis dahin nicht kannte. Ich habe dort als Erstes eine Schostakowitsch-Sinfonie gespielt, und das war etwas, was mich umgehauen hat. Im Lauf der weiteren Jahre im Orchester bin ich dann erst recht neugierig geworden, was es alles gibt, und so ist der Wunsch entstanden, Musiker zu werden.

Aber nicht jeder, der im Jugendsinfonieorchester gespielt hat, wird später so wie Sie Berufsmusiker. Wie wichtig ist es für all die Nicht-Profis, einmal an großer Sinfonik mitgewirkt zu haben?

ARZBERGER: Egal, welchen Weg die Jugendlichen danach gehen, es ist für jeden eine unglaubliche Bereicherung. Ich hoffe, dass auch diejenigen, die keine Profis werden, der Musik treu bleiben in ihrem Leben. Da profitiert jeder davon.

Wenn Sie jetzt angefragt sind, den Solopart in Mozarts hochberühmtem Klarinettenkonzert zu übernehmen, überkommt Sie da nicht der Reflex: Nicht schon wieder das Mozart-Konzert, x-mal gespielt und gehört … ?

ARZBERGER: Da gibt es wirklich schlimmere Stücke! Nein, Spaß beiseite: Das ist einfach eines der schönsten Stücke, die es für unser Instrument gibt, schlicht geniale Musik. Die hängt mir auch noch längst nicht zum Hals heraus. Das Mozart-Konzert ist für den Solisten immer auch wieder eine Aufgabe, es erfordert sehr viel Disziplin und Präzision, man kann sich da nicht einfach so durchmogeln. Bei den Auftritten jetzt mit dem Schwäbischen Jugendsinfonieorchester spiele ich das Konzert auch erst das dritte Mal mit einer Bassettklarinette, die ja wohl auch das Instrument war, für das Mozart das Stück geschrieben hat. Zuvor habe ich es immer auf der normalen Klarinette gespielt. Insofern ist da auch vieles noch neu für mich beim Spielen.

Sie sind an der Münchner Musikhochschule Professor für Klarinette. Wie ist es bei diesem Instrument um den Nachwuchs bestellt?

ARZBERGER: Ich kann das natürlich nur für meinen Part in München einschätzen. Aber hier kann ich sagen, es gibt immer wieder tolle Nachwuchs-Klarinettisten. Bei einem Kollegen hier in München fängt jetzt auch ein Klarinettist zu studieren an, der aktuell im Schwäbischen Jugendsinfonieorchester ist. Ich selbst hatte in den vergangenen Jahren auch immer wieder junge Musiker, die aus dem Orchester kamen. Allerdings, seit Corona merkt man doch, dass es weniger werden, die den Schritt zum Berufsmusiker wagen. Das hängt mehr denn je mit der Unsicherheit zusammen, ob es nach dem Studium einen vernünftigen Job gibt. Wenn man hernach an einer Hochschule unterrichten will, geht sich’s wohl immer aus. Wenn man aber in ein Orchester will, dann ist das inzwischen sicherlich kein Selbstläufer mehr.

Zur Person Georg Arzberger war zwischen 1998 und 2002 Mitglied des Schwäbischen Jugendsinfonieorchesters (SJSO). Seite Profilaufbahn begann er im Orchester der Deutschen Oper Berlin, seit 2019 ist er Professor für Klarinette an der Münchner Musikhochschule. Als Solist des Mozart-Klarinettenkonzerts ist er in den Abschlusskonzerten der aktuellen Probenphase des SJSO zu hören in Babenhausen (19. September), Neu-Ulm (20.) sowie am Sonntag, 21. September, in Augsburg im Kongress am Park (Beginn jeweils 19 Uhr). Neben Mozart erklingt Wagners „Lohengrin“-Vorspiel und Schostakowitschs 5. Sinfonie, es dirigiert Carolin Nordmeyer.