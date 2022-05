Gersthofen

vor 33 Min.

Jochen Busse und Hugo Egon Balder: Zwei umwerfend komplexe Väter

Wenn der Anton mit dem Erik: Jochen Busse (links) und Hugo Egon Balder in dem Boulevardstück „Komplexe Väter“.

Plus Die Unterhaltungs-Urgetseine überzeugen in der Stadthalle Gersthofen in einem Boulevardstück über Familienleben unter Patchwork-Bedingungen.

Von Claudius Wiedemann

Jochen Busse und Hugo Egon Balder zählen zum Urgestein der deutschen Bühnen- und Fernsehunterhaltung. Eigentlich sind beide längst im Rentenalter, aber auf den Brettern des Boulevards sind sie noch immer in Hochform. Dies durften die Zuschauer in der Stadthalle Gersthofen erleben mit der Komödie „Komplexe Väter“.

