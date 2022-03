"Englisches Schweißfieber": Die Seuche, die es nur in Augsburg gab

Plus Lepra, Pest und Cholera plagten einst deutsche Landstriche. Doch eine Seuche wurde nur in Augsburg dokumentiert. Sie gibt bis heute Rätsel auf.

Allein 25 Pestausbrüche verzeichneten die Chroniken der Stadt laut Kay Peter Jankrift zwischen etwa 1450 und dem 16. Jahrhundert. Mit einem Vortrag über „Leben mit dem Tod“ eröffnete der Medizinhistoriker von der Universität Münster die diesjährige Reihe des Stadtarchivs zur Lokalgeschichte.