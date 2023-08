Geschichte

12:00 Uhr

So war das Leben von 700 Jahren: Historiker Dieter Voigt kennt die Augsburger Stadtgeschichte

Plus Einen der großen historischen Schätze in Augsburg hat Dieter Voigt wissenschaftlich aufbereitet – in jahrelanger ehrenamtlicher Tätigkeit.

Von Richard Mayr

Man kommt aus dem Staunen nicht heraus, wenn Dieter Voigt einen mit auf die Reise in die Augsburger Vergangenheit nimmt. In seinem Arbeitszimmer in der Hammerschmiede im Dachgeschoss eines Reihenhauses steht sein Schreibtisch. Sechseinhalb Jahre lang hat er dort Stück für Stück, Puzzleteil für Puzzleteil der spätmittelalterlichen Geschichte Augsburgs ausgewertet. Immer tiefer ist Voigt eingedrungen in das Leben der Menschen vor 700 Jahren.

Der Geschichte von damals ist Voigt sehr nah gekommen. Wenn er erzählt, wie das in der frühen Phase der freien Reichsstadt war, wofür das Geld ausgegeben wurde, wie wichtig zum Beispiel die Armenfürsorge war und was sich geändert hat, als die Zünfte die Patrizier entmachtet haben, klingt das bei ihm so detailreich, so fundiert, so facettenreich, dass man meinen möchte, Voigt sei dabei gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

