vor 34 Min.

Von „Gartenzierd“ zur „Gartenlust“

Gartenbau als Kunstform, mit Grün und klarer Linie: So prächtig soll Caspar Anckelmanns Barockgarten (1664-71) in Hamburg geblüht haben.

Plus Nach 1500 entwickelten sich verschiedene Konzepte der Grüngestaltung. Aufschluss darüber geben die Reisebeschreibungen des Augsburger Patriziers Philipp Hainhofer.

Von Edith Heindl

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts war der Augsburger Pattrizier Philipp Hainhofer (1578-1647) einer der prominentesten Akteure in Kunst, Politik und Diplomatie nördlich der Alpen. Für Fürsten und Gesandte Europas fungierte der Augsburger Kaufmann, Kunsthändler und Diplomat als wichtiger Vermittler und Kunstagent. Eine der wertvollsten Quellen der Politik- und Kulturgeschichte des 17. Jahrhunderts sind Hainhofers Reisebeschreibungen. Sie geben auch Aufschluss über Aspekte der deutschen Gartenkunst zwischen 1550 bis 1640, wie sich jetzt beim Philipp-Hainhofer-Kolloquium in Kloster Irsee erwies.

