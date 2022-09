Ein Buch über gläserne Propheten, die bewegten Zeiten trotzten

Plus Ein Prachtband beschreibt mittelalterliche Glasmalereien in Bayerisch-Schwaben. Auch die Propheten aus dem Augsburger Dom nimmt das Buch unter die Lupe.

Es ist groß, dick und ziemlich schwer – ein Monumentalwerk. Im Kunstband „Die mittelalterlichen Glasmalereien in Augsburg und Bayerisch-Schwaben“ hat der Freiburger Kunsthistoriker Daniel Parello auf 559 Seiten 209 Glaskunstwerke erfasst und ausführlich wissenschaftlich beschrieben. Der Band enthält zahlreiche Abbildungen, seien es Fotos von den Glasfenstern selbst, interessant vor allem in ihren Details, seien es Illustrationen, die den Aufbau der Fenster mit ihren Motiven beschreiben.