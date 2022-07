Augsburg

18:00 Uhr

Parallelwelten, die nachdenklich machen: zwei Ausstellungen im Glaspalast

Plus Im Glaspalast in Augsburg sind zwei neue Ausstellungen zu sehen: In der Halle 1 mahnen eindringliche Foto-Dokumentationenvor Krieg und Kriegsfolgen. In der Galerie Noah erschaffen junge Künstler neue Welten.

Von Rüdiger Heinze

Hart stoßen sich die Dinge im Raum. Vier Präsentationen sind derzeit im Glaspalast zu sehen, zwei in den ebenerdigen Kunsthallen, die – tendenziell sachlich – Fotoarbeiten von privaten und öffentlichen Gegebenheiten dieser Welt zeigen, im ersten Stock aber die gemischte, im Halbdunkel ruhende Kunstsammlung Ignaz Walter und in der Galerie Noah eine Gruppenausstellung angehender Künstler.

