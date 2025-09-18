Eine altersgerechte Ü-60-Party: Glenn Hughes von Deep Purple rockt das Augsburger Spectrum

Die meisten Menschen, die mit guten Kopfstimmen gesegnet sind, sind auch meist dazu verurteilt, die im Alter wieder zu verlieren. Zu wenig Kraft, zu wenig Elastizität – der medizinische Begriff nennt sich dann Greisendiskant. Nun Glenn Hughes scheint davon noch nie etwas gehört zu haben. Zumindest demonstriert er mit seinen 74 Jahren im Zugabenteil und seiner Ballade „Coast to Coast“, wie hoch er es nach oben immer noch schafft. Bei seinem Konzert im Augsburger Spectrum.

Glenn Hughes schuf drei Studio-Alben mit Deep Purple

Glenn Hughes, geboren in der Nähe von Birmingham, gehört zu den bunten Vögeln der Rockmusik. Die Fachzeitschrift Classic Rock widmet dem Künstler in seiner jüngsten Ausgabe allein acht Seiten. Vielleicht hat Hughes im Gegensatz zu seinen Weggefährten wie Ritchie Blackmore, Tony Iommi, David Bowie oder Joe Bonnamassa nicht deren Kult- oder Legendenstatus erworben, dennoch der Respekt der gesamten Szene ist ihm sicher. Zumindest hat nicht er in seinem bisherigen Leben die Nähe zur Rockprominenz gesucht, andere haben eher ihn angebettelt.

Als 1973 Deep Purple-Sänger Ian Gillan die Band Knall auf Fall verließ, erinnerte sich Blackmore und Kollegen an Hughes, der sich mit seiner damaligen Formation Trapeze einen guten Namen gemacht hatte. Von 1973 bis 1976 war Hughes dann an drei Studio-Alben von Deep Purple beteiligt. 1985 schließlich suchte ihn Tony Iommi von Black Sabbath auf, nachdem man damals Ozzy Osbourne aus der Band geworfen hatte. Ein Jahr half er damals aus. Zudem war Hughes einer der besten Kumpels von David Bowie. Bowie wollte mit ihm auch eine Platte aufnehmen. Das war in jener Zeit, als er bei Deep Purple am Mikro stand. „Er lud mich ein, auf Young Americans zu singen, aber Blackmore riet mir davon ab. Er war sauer, dass ich überhaupt darüber nachgedacht habe“, sagte Hughes im Interview.

Glenn Hughes im Augsburger Spectrum, das ist purer Rock

Kürzlich war der Brite nun im Augsburger Spectrum. Schwarze Lederjacke, getönte Sonnenbrille, blendend weiße Zähne – alles rockstargerecht. Allerdings fällt auf, dass Hughes nicht mehr so gut zu Fuß ist. Zwei musikalische Begleiter reichen ihm für den Abend. Der dänische Gitarrist Soren Anderson und Schlagzeuger Ash Sheehan geben wie ihr Boss zwei Stunden lang Vollgas. Die Location ist nicht ganz ausverkauft, aber mit rund 400 Zuschauern doch ganz gut besucht. Klar, insgesamt eine altersgerechte Ü-60-Party, allerdings gehört Hughes nicht zu den Musikern, die ihre Fans mit alten Kamellen vollstopfen. Im Gegenteil. Hughes überrascht immer mit Neuem.

Vor kurzem veröffentlichte er sein neues Album „Chosen“. Wenn er aus diesem seine Songs „Voice in my Head“ und den gleichnamigen „Titel Chosen“ spielt, fliegt einem der pure Rock um die Ohren. Und trotz seines Alters merkt man Hughes vor allem noch den Spaß an, der ihn antreibt. Er spricht mit dem Publikum über alles Mögliche, auch über seine Zusammenarbeit mit dem Black Sabbath-Gitarristen Tony Iommi. Die Freundschaft zu ihm hatte auch weiter Bestand, als er Black Sabbath nach einem Jahr wieder verließ. Im Jahr 2005 veröffentlichte Iommi dann zusammen mit Hughes das Album „Fused“. Die Songs „Grace“ und Dopamine aus diesem Album spielt die Band dann im Spectrum.

In Augsburg spielt Glenn Hughes den Hit „Burn“ von Deep Purple

Es sind schon erlesene und ausgewählte Titel, die Hughes auf seiner Setlist hat. Schließlich hat er ja noch das Projekt „Black Country Communion“ am Laufen. Eine Formation, die Hughes im Jahr 2009 mit Joe Bonamassa gegründet hat. Der Stil der Songs liegt zwischen Rock und Blues. Hughes lässt es sich nicht nehmen und präsentiert dann auch „One last Soul“, „Stay free“ oder „Black Country“. Aber schließlich hat er auch von den ganz alten Zeiten seinen Fans etwas mitgebracht. Damals, als er in den 1970er-Jahren noch Sänger bei seiner ersten Band Trapeze war. Nur ganz hartgesottenen Rockern dürfte der Name noch etwas sagen, dennoch ließ es sich Hughes nicht nehmen, die alten Zeiten mit „Medusa“ oder „Way back to the bone“ wieder aufleben zu lassen. Das Publikum ist begeistert, allerdings: Da fehlt doch noch etwas. Ein Titel von Deep Purple sollte schon noch drin sein. Der kommt mit „Burn“ auch ganz zum Schluss. Hughes und seine Fans geben zum Grande Finale noch mal alles. Wer's verpasst hat – nächstes Jahr im September will er wieder kommen.