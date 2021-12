Im Holbeinhaus ist Kunst Konzept

Plus Die dritte Runde der Projektreihe „Groundfloor Playground“ bestreiten Philipp Zrenner und Tabata von der Locht. Das gibt es zu sehen.

Die Gläser im Hof des Holbeinhauses könnten die Hinterlassenschaft einer feuchten Vernissage sein. Sind sie aber nicht. Vielmehr nehmen sie den Platz von zwölf Bodenplatten ein. Und diese befinden sich nun hinter der gläsernen Fassade des Zentralraumes, hier nicht mehr nebeneinander geordnet, sondern untereinander in einer die Raumhöhe nutzenden Hängung. Oben ist ein Kanister installiert, der Wasser durch einen Schlauch über die Hängeplatten leitet. Unten tropft es auf eine erhitzte Metallplatte und verdunstet wie ein Sommerregen.