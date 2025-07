Ein Briefkasten geht auf Tour im Namen des Friedens: "Herald – The Messenger“ reist durch Augsburg

Wenn Daniel Tröster von diesem Koloss namens Herald spricht, dann klingt es, als würde er von einem guten, alten Freund erzählen. Oder genauer: von einem liebenswerten Langzeitstudenten. „Er kommt aus dem Studentenwohnheim an der Augsburger Ulrichsbrücke.“ Geboren, nein gebaut wurde Herald im Jahr 1972 – damals als München die Olympischen Spiele feierte als Fest der Jugend, als Willy Brandt Bundeskanzler war und für den Frieden auf der Welt warb. Und knapp vier Jahre später landete dieser Herald im Wohnheim. „Er war in diesem Haus der Nabel der Welt“, sagt der Augsburger Künstler Daniel Tröster. Denn Herald – rundlich-schwer, aus weiß lackiertem Metall und Hunderten Fächern – war der Briefkasten im Heim. Für 270 Apartments in 19 Stockwerken.

In seinen Fächern landeten Nachrichten in fremden Sprachen, Liebesgrüße von weit her genauso wie Rechnungen und Post vom Studentenwerk, dazu Briefe von Mama und Papa. Herald nahm jede Post auf, die durch den Schlitz passte, und bewahrte ihr Geheimnis – bis der Schlüssel am Fach sich drehte. Tröster, der die Künstlergruppe Die Bunten leitet, hat diese Geschichte inspiriert: „Wie war das damals, als man für jede Whatsapp-Nachricht noch zum Briefkasten gehen müsste?“, fragte er sich, als er Herald sah, und ließ die Gedanken wandern. Was könnte der ausrangierte Kasten heute erzählen? Mit welchen Botschaften würde die Stadt Augsburg ihn füllen? Jetzt geht Herald bis zum 8. August, dem Tag des Augsburger Friedensfests, auf Tour durch die Stadt. Um zur Feier Friedensnachrichten zu senden und zu empfangen, von und für jedermann.

„Herald“ sammelt Friedensbotschaften für das Friedensfest

Wie ein Ufo aus Blech, wie frisch gelandet steht Herald gerade im Garten des Sensemble-Theaters. Hier schwingt er seine Fächer auf und es ist kaum zu fassen, was sie alles so fassen. An jeder Tür, die sich öffnen lässt, hängen ein Knauf und ein Zettel mit Vermerk, wem das Fach gehört und was da hineingehört. Zum Mitgestalten: Klemmbretter mit Stift und weißen Notizblättern, dazu „Heralds Skizzenbuch“ und „Heralds Gästebuch“. In einem anderen Fach liegt ein gemaltes Bild, an dem jeder, der möchte, weiterzeichnen kann, an der Linie, die einer mal begonnen hat. Herald soll ein Treffpunkt sein, Menschen verbinden, die ihn füttern und leeren – und sich dabei im besten Fall auch amüsieren.

Hinter dem Türchen „Lack für deine Nägel“ frische Farbe für die Finger, dagegen absolut nichts im Fach „heiße Luft“. Solche Schubladen nennt Tröster „Schmarrnfächer“. Andere klingen melancholisch, hinterm Türchen „Taschentücher für Trauertränen“ liegt eine Tempopackung. Im politischen Angebot gibt es die Schublade „Grundgesetz for take away“ sowie „Botschaften an Putin“. Intellektuelle Fächer dagegen: „Albert Einstein – Sigmund Freud, Briefwechsel 1937“, gedruckt auf Papier zum Mitnehmen und Philosophieren. Denn wo landen Briefe? In Kästen wie Herald. Für Tröster und die Bunten steht aber fest, dass dieses Posthäuschen mit Dach gar kein Briefkasten mehr ist. „Es ist ein Kunstobjekt.“

Icon Vergrößern „Herald“ tourt - und macht aktuell Halt im Sensemble-Theater. Foto: Die Bunten Icon Schließen Schließen „Herald“ tourt - und macht aktuell Halt im Sensemble-Theater. Foto: Die Bunten

Eric Nikodym beteiligte sich am Projekt „Herald“

Als Tröster Herald zum ersten Mal begegnete, fragte er vorsichtig an beim Studentenheim, ob er den ausgemusterten Koloss haben dürfe. Er erinnert sich an die Reaktion: „Also wenn ihr ihn wollt? Sonst wird er zerflext und weggeschmissen.“ Und Tröster sah in ihm mehr als Altmetall. In Augsburgs erstem und bis heute höchstem Studentenwohnheim stand er in der Eingangshalle, „in der Mitte des Raumes, es war mystisch“. Herald. Damals aber noch ohne Namen, den gaben ihm Tröster und auch Eric Nikodym, der künstlerische Leiter des Augsburger Friedensfests.

„Herald“, das beinhalte den Namen der Göttin Hera, aber auch den Götterboten Herold. Und jetzt geht dieses kleine Postamt als Friedensbote auf Tournee. Zuerst wollten Tröster und die Bunten die Fächer an Künstler vermieten, die sie füllen und gestalten. Das scheiterte, aber immerhin – ein Fach füllt der Augsburger Jazzsommer, im nächsten liegen Flyern für die Lange Chornacht, andere bestücken lokale Theatergruppen. Aber vor allem soll Herald verbinden: „Er vermittelt zwischen Menschen, die sich nicht kennen.“

Wie reagieren die Augsburger auf den Briefkasten „Herald“?

Wie reagieren die Menschen, die ihn in Augsburg entdecken? „Meistens mit einem: Wow!“, sagt Tröster und lächelt. Bei der Station an der City Galerie sei die Neugier groß gewesen, bummelnden Passanten nahmen sich Zeit, Herald zu untersuchen. Beim Modular-Festival kreisten die jungen Besucher um das weiße Vieleck und staunten mehr, als dass sie schrieben, malten, Botschaften hinterließen. Einmal wurde Herald sogar mit Gewalt entleert. Ein Foto zeigt wiederum einen Mann älteren Semesters, der in die Kamera lächelt. Sein Vermerk: „Erstbezug 1976“, er gehörte zu den ersten Wohnheimbewohnern an der Ulrichsbrücke. Aber Herald soll auch mit der Zeit gehen: Er hat jetzt eine eigene Homepage, auf der sich mittlerweile Einträge, Gedichte, Grüße und Selfies mit Herald häufen. An manchen Fächern kleben QR-Codes, die ins Netz führen.

Das Auge wandert über den Kasten: „Überflüssiges Schmiergeld“ und „Nachrichten an die Oberbürgermeisterin“, „Wilhelm Buschs Gedichte“ und ein „Guter Ratschlag“. Dort wo Herald jahrzehntelang stand, hat die Gruppe Die Bunten, die vor allem Graffiti-Künstler verbindet, zusätzlich ein großes Werk geplant. Die Fassaden werden die Sprayer besprühen und verzieren, mit Friedensbotschaften zum Friedensfest. „Das ist das größte Mural-Projekt, das wir jemals hatten“, sagt Tröster. Und bis dahin tourt auch Herald weiter und wird immer wieder gefüttert. „Das was mit ihm passiert, ist wichtig. Für seine Geschichte.“

Info: „Herald“ macht aktuell Station im Garten des Sensemble-Theaters (Bergmühlstraße 34). Nächste Station: am Augsburger Hochablass ab 10. Juli. Infos unter www.friedensfest-augsburg.de und www.heraldthemessenger.de.