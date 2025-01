Brechtfestival, Modular, Mozartfest: Was ist 2025 in Augsburg geboten?

Die

Fronhof Konzerte

sind ein fester Bestandteil im Augsburger Konzertkalender. Seit 1999 werden sie vom künstlerischen Leiter Wilhelm F. Walz gestaltet. In diesem Jahr stehen sie vom 18. bis 20. Juli an. Dann wird dort auch das 25-jährige Bestehen der Kulturachse der beiden Mozartstädte Augsburg und Prag gefeiert - mit der SUK Symphony aus Prag, die ebenfalls seit 25 Jahren in Augsburg gastiert.