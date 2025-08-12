Zauber der Variationen: Marius Herb in St. Ulrich

Er ist seit seinen jüngsten Jahren der Reihe „30 Minuten Musik in den Ulrichskirchen“ als Stammgast treu geblieben, der 25-jährige gebürtige Augsburger Marius Herb. Der immer noch sagenhaft junge Organist absolvierte erfolgreich Wettbewerbe, studierte bei wichtigen Meistern von Regensburg bis Paris. Jetzt bot er mit beeindruckender technischer und musikalischer Reife vor zahlreichem Publikum in der Basilika ein Programm mit Werken von Bruhns und Bach.

Marius Herb spielt bei „30 Minuten Musik“

Nicolaus Bruhns (1665 - 1697) war, mit dem Lübecker Dietrich Buxtehude, eines der großen Vorbilder von Bach. Der sehr jung verstorbene Komponist, ein Virtuose auf der Orgel und der Geige, war imstande, mit dem Streichinstrument und dem Orgelpedal zusammen seine Musik zum Klingen zu bringen. Marius Herb führte mit dem Orgelpräludium G-Dur vor, wie Bruhns die Seriosität der Kompositionskunst mit farbstarkem Musikantentum verbindet. So folgen im Präludium mit seinen improvisatorischen Fantasie-Blitzen immer wieder klar strukturierte Fugensequenzen, nach Vogel-Lockruf-Naturklängen oder Tanzanmutungen bringt Bruhns mit anspruchsvollem polyphonen Gewirk Form in das musikalische Geschehen.

Bachs Passacaglia ist ein Wunderwerk der Variationen-Kunst

Mit noch größerer Meisterschaft entfaltet Johann Sebastian Bach in der Passacaglia c-Moll BWV 582 den Zauber von Variation und Veränderung. In diesem nur noch in Abschriften hinterlassenen Werk schöpfte Marius Herb das Potenzial der großen Orgel mit teilweise schon expressiver Fantasie aus. Die Passacaglia basiert auf den Dreivierteltakt. Die einfache karge Linie mit dem Viertelnoten-Auftakt ließ Marius Herb eingangs in geradezu mystischer Ferne kaum hörbar düster wie eine ferne Vision exotisch flirren. Was dann folgt, ist ein Wunderwerk der Variationen-Kunst, mit zarten filigranen Umspielungen bis zur Voll-Ton-Eskalation. Marius Herb realisierte dies hinreißend