Selig im Dreivierteltakt beim Neujahrskonzert

Plus Unterhaltungsmusik, die in die Beine geht: Das Neujahrskonzert von Hörmann Classic im Kleinen Goldenen Saal – musikalisch präsentiert von einer Damenkapelle aus Wien und einem Tenor.

Von Daniela Tiggemann

„Alles Walzer!“, so lautet der Schlachtruf, mit dem sich die Wiener von Beginn des Jahres bis zum Faschingsende in die Ballsaison werfen. Mit einer feinen Auswahl an Walzern garnieren auch die Wiener Philharmoniker ihre weltweit übertragenen Neujahrskonzerte. Grund genug also für Hörmann Classic, auch in Augsburg das nunmehr neunte Neujahrskonzert unter das Motto „Zwei Herzen im Dreivierteltakt“ zu stellen. Mit Erfolg: Der Kleine Goldene Saal, fast ausverkauft, leuchtete vom glücklichen Lächeln der walzerseligen Besucher.

