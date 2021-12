Hommage

Er prägte Augsburg: Studierende holen Architekt Jean Keller in die Gegenwart

Plus Die Hochschule Augsburg hat eine Ausstellung über Jean Keller konzipiert. Mithilfe moderner Technik ermöglichen sie virtuelle 3D-Rundgänge durch seine Gebäude.

Von Alexandra Hartmann

Er war der führende Architekt der Gründerzeit in Augsburg, galt zwischen 1880 und 1920 als einer der bekanntesten Baumeister der Stadt. Jede Augsburgerin und jeder Augsburger kennt wohl mindestens eins seiner Gebäude oder läuft gar täglich daran vorbei. Trotzdem ist der Name Jean Keller vielen unbekannt. Das wollten Architekturstudentinnen und -studenten der Hochschule ändern: Anlässlich seines 100. Todestags bringen sie den einflussreichen Architekten und seine Bauwerke mithilfe moderner Technik in die Gegenwart und haben die Ausstellung „Eine Hommage an Jean Keller“ konzipiert.

