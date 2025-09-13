Icon Menü
Im Maximilian‘s findet sich das Gemälde eines Markgrafen, der versessen auf die Falkenjagd war.

Augsburg

Das Gemälde eines Jagd-Narren hängt in Suite Nr. 301

Der Markgraf Carl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach war versessen auf die Falkenjagd. Ein Gemälde, das auf seinen Auftrag hin entstand, findet sich im Maximilian‘s.
Von Richard Mayr
    Der Falkenjunge in Grün mit der Cage und den zwölf Gerfalken des Ansbacher Hofmalers Christoph Anton Hirsch im Hotel Maximilian’s zu Augsburg.
    Zwei Gemälde, die sich fast gleichen, von einem Künstler geschaffen worden sind, heute aber an zwei verschiedenen Orten zu sehen sind: Das eine Gemälde ist im Markgrafenmuseum Ansbach der Öffentlichkeit zugänglich. Es stammt vom Ansbacher Hofmaler Christoph Anton Hirsch und zeigt das Lieblingshobby des Markgrafen Carl Wilhem Friedrich von Brandenburg-Ansbach (1712-1757): eine Szene aus der Falkenjagd, genauer einen Falkenjungen mit der Cage und zwölf Gerfalken. Der Markgraf gab für dieses Hobby ein Vermögen aus - und dachte dabei auch schon fast wie ein Zeitgenosse: Was nicht über Bilder dokumentiert wird, das existiert nicht. Also beschäftigte Carl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach gleich zwei Hofmaler, um hauptsächlich Jagdgemälde zu schaffen. Der eine davon war Christoph Anton Hirsch.

