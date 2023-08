Internationaler Jazzsommer

Nduduzo Makhathini stellt die Musik Afrikas ins Scheinwerferlicht

Plus Jazzpianist Nduduzo Makhatini beschwört mit seiner Musik das Kollektiv. Beim Konzert im Botanischen Garten gibt er einer besonderen Band den Puls vor.

Von Sebastian Kraus

„Jazz is an elsewhere“, sagt Nduduzo Makhathini, und er lädt das Publikum dazu ein, mit ihm und seiner Band in diesen anderen Ort einzutauchen. Es ist ein Ort ohne die hässliche Fratze der Wut und der Gier, der Gewalt und des Neids. Es ist eine Welt aus unendlichen Rhythmuspatterns, rastlosem Schlagwerk und der kraftvollen linken Hand des südafrikanischen Pianisten, die immer den Puls vorgibt, selbst wenn seine Sololines eine Geschwindigkeit erreichen, für die das Attribut „halsbrecherisch“ fast zu harmlos wäre. Aber ansteckend sind sie, anders lässt es sich nicht erklären, dass Vibrafonist Volker Heuken vom ersten Stück an ähnlich waghalsig die Schlegel über die Metallplatten fliegen lässt.

„In the Spirit of Ntu“ heißt das Album, mit dem Makhathini auf dem neu gegründeten Label Blue Note Africa die Jazzwelt auf den Kopf und die Musik des Kontinents ins Scheinwerferlicht stellt. Der Geist des Ntu entstammt einer uralten afrikanischen Philosophie, die mit der Maxime „Ich existiere, weil du existierst“ das Kollektiv beschwört, das Zusammensein, das Zusammenspielen. Bei der Band ist dieser Geist in jeder Sekunde des Konzerts spürbar, und es wäre einfach, das damit zu erklären, dass sie nach einer langen Europatournee bestens eingespielt sind. Nur dass eben Makhathinis eigentliches Trio schon wieder abreisen musste, was ihn aber nicht von einem Auftritt beim Augsburger Jazzsommer abhalten sollte.

