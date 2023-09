Interview

André Bücker: "Die Zuschauerzahlen haben sich fast normalisiert"

Plus Das Staatstheater Augsburg startet mit zwei Wiederaufnahmen in die neue Saison. Welche neuen Ideen Intendant André Bücker für die Freilichtbühne hat.

Von Richard Mayr

Herr Bücker, als Sie Ihren ersten Vertrag in Augsburg als Intendant unterschrieben haben, hieß es, dass Sie in der Saison 2023/24 wieder im generalsanierten Großen Haus spielen können. Wenn der Zeitplan gehalten hätte, was hätte das Augsburger Publikum jetzt sehen können?



André Bücker: Es gibt da schon Ideen, ich wüsste genau, womit wir sowohl im Schauspiel als auch in der Oper im Großen Haus beginnen würden. Aber das verrate ich nicht, erst wenn es so weit ist.

Und was würde sich für Sie ändern, wenn Sie im Großen Haus und der neuen kleineren Spielstätte arbeiten könnten?



Bücker: Wir könnten das Musiktheater anders planen. Dann wären große Verdi- und Wagner-Opern wieder eine natürliche Option. Jetzt müssen wir immer sehr genau schauen, ob das für den Martinipark passt oder doch zu groß ist vom Klang und den szenischen Anforderungen.

