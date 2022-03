Auktionator Georg Rehm: "Ein Musterprozess für die ganze Branche"

Plus Aus Anlass seiner 300. Versteigerung spricht Georg Rehm über Höhen und Tiefen der Firmengeschichte. Dazu gehört der Rechtsstreit um einen persischen Teppich.

„Es ist vollbracht...“ So beginnen Sie Ihre Katalog-Einführung zur 300. Kunstauktion und reflektieren zugleich 43 Jahre Firmenbestand. Zuvor hatten Sie und Ihr Bruder Robert mit Ihrem Vater Georg Rehm sen. gemeinsam agiert. Was verdanken Sie ihm?