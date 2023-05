Schauspielerin Bibiana Beglau: "Es gibt gar keine Kunst ohne Glauben. Und ohne Zweifel"

Schauspielerin Bibiana Beglau liest beim Mozartfest aus Robert Seethalers neuem Roman - zur Musik von Haydn. Ein Gespräch über den Glauben, die Zweifel - und Missstände am Filmset.

Frau Beglau, es wird Ihnen ja Wildes zugeschrieben: Sie gelten als Punk auf der Theaterbühne, als Rock ’n‘ Roll pur. Aber dann schaut man auf Ihren Steckbrief und liest da, dass Sie ein Instrument spielen, das überrascht: Geige. Wann haben Sie denn zuletzt eine Geige in der Hand gehalten?



Bibiana Beglau: Das ist schon lange her. Warum steht das da überhaupt? Eine Frechheit ist das, eine Beleidigung für jeden Musiker und alle Ohren dieser Welt (lacht). Nein, ich spiele eigentlich keine Geige mehr. Ich habe ein Instrument gelernt als junger Mensch und nun steht die Geige immer noch hier bei mir in Berlin . Ich mag sie immer noch sehr gerne um mich haben.

Na, immerhin!



Beglau: Aber sie wird nicht gespielt.

Was kann denn Musik, was Schauspiel nicht kann? Schielt man manchmal als Schauspielerin doch neidisch auf Musiker und Musikerinnen, auf die Rockstars?



Beglau: Musik ist international. Musik wird grenzübergreifend verstanden, egal, ob es jetzt eine chinesische Musik, der Gesang von Schamanen oder eben Joseph Haydn ist, Musik löst ähnliche bis gleiche Emotionen aus. Im Schauspiel dagegen muss man wahnsinnig ackern, damit sich überhaupt irgendetwas im Publikum regt. Und selbst wenn man als Schauspielerin dann verstanden wird, erschwert die Logik der Sprache eine raumgreifende Emotionalität.

Beim Mozartfest in Augsburg bringen Sie jetzt beides trotzdem zusammen, die Musik und die Literatur. Sie rezitieren aus Robert Seethalers Roman „Das Feld“ und das Streichquartett Cuarteto Casals spielt dazu Joseph Haydns „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz“. Was steckt hinter diesem Projekt?



Beglau: Für uns war die Frage nach dem Programm eine Stimmungsfrage: Was passt zueinander, was klingt da zusammen? Und bei Haydn und Seethalter waren wir uns einig: Ja, das könnte ein Weg sein. Ich habe mich gefragt, wie ich es beschreiben würde: Ist der Tonfall dieses Abends traurig? Ja oder nein? Eigentlich nicht. Aber beide Werken blicken ein wenig verklärt auf das Leben. Da liegt etwas fast Tragisches oder Verhangenes über diesem Abend. Vielleicht könnte der Abend einen Blickwinkel verändern von etwas Gewesenen, das zurück ins Lebendige blickt.

Joseph Haydn wird als der Erste unter den Wiener Klassikern verehrt, er trägt sogar den niedlichen Beinamen Papa Haydn. Und er steht nicht in diesem Ruf wie zum Beispiel Mozart, seine Musik mit Tricks und Tücken gespickt zu haben, so komplex zu sein. Aber da unterschätzt man ihn, oder?



Beglau: Auf jeden Fall. Haydn hat, und das finde ich auch sehr komisch, den Ruf eines Großvaters. Aber das stimmt überhaupt nicht! Seine Musik hat für mein Empfinden so eine hintergründige, seltsame Abgrundtiefe. Diese Musik klingt so erwachsen. Und dieses Werk, „Die sieben letzten Worte“, ist für mich auch unverkennbar Haydn. Bei ihm stellt sich bei mir immer so etwas wie leichtes Misstrauen ein. Ich traue ihm nicht recht über den Weg.

Lesen Sie dazu auch

Was aber auch sehr inspirierend sein kann, oder?



Beglau: Ja, deshalb passt das Werk auch so gut zu Robert Seethaler, der übrigens ja auch ein Wiener ist. Sein Roman handelt ja auch von diesen vordergründig einfachen Figuren, „einfachen“ Menschen, die nun nach ihrem Tod als Seelen auf ihr Leben zurückblicken. Aber irgendwie traut man ihnen nicht so ganz in ihrer Einfachheit. Man denkt: Das klingt zwar jetzt schlicht, aber möglicherweise ist es das nicht. Denn jedes Leben ist komplex, unverständlich und geheimnisvoll.

Und andererseits sind Haydns „Sieben letzte Worte“ ja auch untrennbar an den Glauben gebunden. Aus ihrer ganz persönlichen Sicht: Braucht Kunst immer eine Form von Glauben?



Beglau: Es heißt ja immer: Ich glaube, aber ich weiß es nicht. Und das drückt es ganz gut aus. Insofern braucht Kunst natürlich einen Glauben, sie braucht das Ritual, die Glaubenssätze. Nach dem Motto: Glaubt mir doch bitte die Kritzelei, das geschriebene, das gesprochene Wort, es ist etwas Gutes! Deswegen haben die meisten Künstler auch so eine komische, dauernde Angst aufzufliegen. Ein grundsätzliches Misstrauen ihrer Arbeit gegenüber. „Irgendwann kommen sie mir drauf, dass ich gar nichts kann, dass ich eine Blenderin, ein Bender bin.“ Diesen Gedanken findet man bei Künstlerinnen immer wieder. Es ist ein Gefühl des Blendertums. Das Werk soll echt sein, authentisch und tief. Insofern gibt es gar keine Kunst ohne Glauben. Und ohne Zweifel.

Lernen Sie mit den Jahren, mit diesem Zweifel umzugehen? Ihnen eilt ja ein fantastischer Ruf voraus, die Feuilletons und das Publikum verehren Sie. Glauben Sie diesem Ruf manchmal selbst, oder sind Sie doch eine leidenschaftliche Zweiflerin?



Beglau: Nee, bei mir ist der Zweifel sehr stark und schlimm ausgeprägt. Ich habe mich aber ein bisschen an diesen Zustand gewöhnt, daran, dass er wohl nie besser werden wird. Mein Kollege Lars Eidinger hatte so eine Phase, in der er von sich gesagt hat: Ich bin halt der Beste. Ich bin in mich selbst verliebt. Ich kann das. Aber in diesen Zustand werde ich wohl nicht kommen.

Ja, aber Herr Eidinger ist von dieser Spur auch inzwischen abgekommen.



Beglau: Meine Kollegen und ich, wir können eben auch schnippisch tricksen (lacht), und Nebelkerzen werfen gehört vielleicht auch zu unserem Beruf? Zu behaupten, um mit dem eigenen Zweifel umzugehen.

Ob als Mephisto im „Faust“, oder als wütende Martha in „Wer hat Angst vor Virginia Woolf“, Sie sind ja eine physische Erscheinung auf der Bühne. Sie setzen alle Muskeln für Ihre Rollen in Bewegung. Aber wie fühlt sich das für Sie an, wenn Sie bei dieser Lesung diese Mittel gar nicht abrufen? Wenn Sie nur auf ihre Stimme zurückgeworfen sind?



Beglau: Das Sitzen und Lesen ist körperlich genauso anstrengend, manchmal sogar anstrengender, da ich mich nicht in meinen Körper flüchten und ausweichen kann. Ich weiß, manche Kollegen blicken beim Lesen ins Publikum und geraten in einen typischen Erzählerinnenmodus. Ich hacke dagegen die Worte zurück in die Blätter. Die Buchstaben gehen durch mich hindurch und gehen dann über meinen Mund wieder in das Papier hinein, so fühlt sich das jedenfalls für mich an. Die Satzzeichen sind der Taktstock der Autorin und geben den Rhythmus des Textes vor. Bei mir wirkt das Lesen deshalb oft streng. Da liegen diese Hände fast wie tot neben dem Blatt, dabei sind sie eigentlich angespannt. Tatsächlich ist dieses Format der Lesung für mich hoch aktiv und hat die gleiche Kraft, die gleiche Qualspirale wie das Schauspiel, bloß dass sich diese Qualspirale in der körperlichen Anspannung anders ausdrückt. Es sieht anders aus, aber die Spannung ist dieselbe.

Sie bedienen ja viele Formate, Bühne, Film, Lesung, Hörbuch. Aktuell aber brennt wieder eine Debatte über die Atmosphäre an Filmsets, am Fall der Vorwürfe gegen Til Schweiger. Haben Sie das Gefühl, da hat sich seit der „Me Too“-Debatte doch noch zu wenig getan? Wie bewerten Sie diese Entwicklung, wenn ich so direkt fragen darf?



Beglau: Doch natürlich dürfen Sie da nachfragen, und ich bitte sogar darum. Ich finde die Problematik, die Sie ansprechen, wahnsinnig spannend. Gerade lief dazu ein Film in den Kinos, „She Said“ von Maria Schrader über den Fall Harvey Weinstein. Es ist ein sehr guter Film, er nimmt einen völlig mit und er erklärt die Situationen, die wir jetzt in den Schlagzeilen wiederfinden, wobei es hier um Machtmissbrauch geht, soweit ich weiß. Das hat Maria so konzentriert konstruiert, dass man wirklich, wirklich verstehen kann, wie dieses System funktioniert. Und das ist doch ein Wahnsinn, denke ich mir: Kaum ein einziger Artikel, der jetzt im Fall von Til Schweiger geschrieben wurde, spricht davon, dass da gerade noch ein Film lief, von einer Frau gedreht, der so dezidiert erklärt, was da abläuft in der Realität und wie das System funktioniert. Wir lesen: Circa 50 Leuten ist es wohl sehr, sehr schlecht ergangen. Sie sagen, sie wurden erpresst, manipuliert, sogar geschlagen. Aber es fallen keine Namen, aus Angst, von der Branche geächtet zu werden und keine Arbeit mehr zu bekommen. Und auch Themis, die Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt in der Kultur- und Medienbranche, sagt: Schweigt lieber, ist gesünder. Die ARD-Tochter Degeto hat ein Rundschreiben herausgegeben, um Betroffenen diese Angst zu nehmen. Darin heißt es: "Wir als Redaktionspartner und Auftraggeber in der ARD Degeto wollen für ein achtsames, wertschätzendes, kreatives und professionelles Miteinander einstehen – frei von Diskriminierung, Machtmissbrauch und sexueller Belästigung.“ Also es bewegt sich was, langsam, aber es geht voran und die Hoffnung auf eine bessere Welt aufzugeben war schon immer eine der dümmsten Ideen auf der Welt.

Zur Person: Bibiana Beglau, 1971 in Braunschweig geboren, ist seit 2019 Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater. Die Schauspielerin gewann einen Silbernen Bären bei der Berlinale und den Grimme-Preis. Beim Mozartfest in Augsburg gestaltet sie am heutigen Samstag, 13. Mai, um 19.30 Uhr einen Abend mit dem Curteto Casals im Kleinen Goldenen Saal. Infos: www.mozartstadt.de/mozartfest.