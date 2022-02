Christof Trepesch: „Dieser Neo-Pop passt perfekt ins Haus“

Plus Christof Trepesch, der Direktor der Kunstsammlungen, spricht über die Bergonzoli-Ausstellung und wirft einen Blick in die Zukunft mit dem Elias-Holl-Jubiläum.

Herr Trepesch, im Schaezlerpalais, wo in der Dauerausstellung Barock- und Rokokokunst zu sehen sind, zeigen Sie gerade auch Arbeiten von Mauro Bergonzoli, Pop-Art eines Zeitgenossen. Wie entscheiden Sie, wen Sie ausstellen, was Sie im Schaezlerpalais zeigen?