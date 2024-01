Curtis Stigers: "Es ist sinnlos, Frank Sinatra zu kopieren"

Der Sänger Curtis Stigers spielt zusammen mit der SWR Big Band Las-Vegas-Songs in Gersthofen. Er erzählt von der Show und warum er nach zwei Welthits mit dem Pop aufhörte.

Hallo Herr Stigers, zusammen mit der SWR Big Band faszinieren Sie das deutsche Publikum aktuell mit klassischen Las-Vegas-Songs. Warum dieses Programm und wie kam es zur Zusammenarbeit mit der Big Band?



Curtis Stigers: Es ist nicht das erste Mal, dass wir zusammenspielen. Das erste Mal liegt schon viele Jahre zurück, als wir uns für ein Big-Band-Festival zusammentaten. Über die Jahre hinweg haben wir inzwischen immer wieder gemeinsame Auftritte in Deutschland und umliegenden Ländern gehabt. Und zum Thema "Sinatra" sind wir gekommen, weil ich 2014 mit der dänischen Radio-Big-Band in Kopenhagen ein Album aufnahm mit vielen Stücken, die Frank Sinatra berühmt machten.

Mit Sinatra bringen Sie die Swinging Sixties zurück auf die Bühne. Wann merkten Sie, dass Sie eine Singstimme haben, die der Sinatras sehr ähnlich ist?



Stigers: Vielen Dank für die Blumen. Ich fühle mich von so einem Kompliment natürlich durchaus geehrt. Und tatsächlich sind viele unserer Arrangements sehr nah am Original geschrieben. Allerdings versuche ich die Stücke schon auf meine eigene Art zu interpretieren. Natürlich bin ich wie viele andere Sänger auch von Sinatra beeinflusst, aber es macht in meinen Augen keinen Sinn, ihn einfach nur zu kopieren.

Woher kommt dieses spezielle Timbre in Ihrer Stimme?



Stigers: Ehrlich gesagt, weiß ich das selbst nicht so genau. Irgendwann in meiner Kindheit habe ich wohl bemerkt, dass ich ganz gut singen kann. Ich verbrachte dann viele Jahre damit, so zu singen, dass ich klang wie meine Heroes, also wie Ray Charles, Elton John, B. B. King oder Nat King Cole. Und nicht zu vergessen natürlich wie Frank Sinatra.

Welchen Sinatra-Song singen Sie eigentlich am liebsten?



Stigers: Ich kenne den Song "I've Got You Under My Skin" schon seit Schulzeiten. Und ich werde nicht müde ihn immer und immer wieder zu singen. Er ist so smart und sexy und swingt so enorm cool.

Sie selbst wurden mit Ihren Pop-Songs wie "I Wonder Why" und "You're all That Matters To Me" Anfang der 1990er Jahre zum Weltstar. Dann erfanden Sie sich musikalisch neu. Warum blieben Sie nicht beim Bewährten?



Stigers: Na ja, ich bin doch noch immer ein Lernender in Sachen Musik und großer Aufnahmen. Ich wollte immer wachsen und ich wollte meine Musik auch immer weiterentwickeln. Ich bin zwar ein Jazzsänger, aber ich bin auch ein Pop-, Soul-, Blues- und Folksänger. In diesem Zusammenhang finde ich es ziemlich spannend, immer neue Möglichkeiten zu entdecken, wie ich meine musikalischen Stärken und Ideen immer wieder neu kombinieren kann.

Sie haben sich über viele Jahre hinweg vorwiegend dem Jazz gewidmet. Warum entscheiden Sie sich gerade für diesen Stil?



Stigers: Ich bin mit Jazz quasi aufgewachsen und groß geworden. Schon in der Schule und am College war das mein Ding. Aber ich fühlte mich später auch zum Rock, Pop und zum Soul hingezogen. Und die ersten paar Alben gestaltete ich sehr poppig. Aber ich wollte mich von den Plattenfirmen auch nicht darauf festlegen lassen und immer die gleiche Musik aufnehmen. So kam ich letztendlich wieder zurück zum Jazz.

Sie haben damals gesagt, die Kontrolle über Ihre Musik wiedergewinnen zu wollen, und dafür sozusagen Ihre Pop-Karriere geopfert. Was trieb Sie?



Stigers: Grundsätzlich musste ich mich tatsächlich vom Pop abwenden, um mich von meiner Plattenfirma loszueisen. Denn die wollten mir vorschreiben, welche Musik ich machen sollte. Das war damals alles gar nicht so einfach. Aber inzwischen habe ich es längst geschafft, meine Karriere so fortzusetzen - und zwar so, dass ich damit glücklich bin und eben auch die künstlerische Kontrolle darüber habe.

Sie haben einmal gesagt, Till Brönner sei der einzige deutsche Jazz-Musiker, den Sie kennen. Sie arbeiteten auch schon mehrmals miteinander. Was schätzen Sie an Till Brönner so sehr?



Stigers: Till Brönner und ich kennen uns jetzt bereits seit fast zwei Jahrzehnten. Ich denke, er ist einer der großartigsten Trompeter auf diesem Planeten. Außerdem ist er ein wunderbarer Entertainer. Darum genieße ich es immer sehr, wenn wir gemeinsam auftreten oder auch einfach nur zusammen abhängen und Wein trinken. Von Till stammen übrigens auch die Fotos auf meinem neuen Album. Er ist nämlich auch ein ziemlich guter Fotograf.

Darf ich Ihnen neben den musikalischen auch ein paar politische Fragen stellen?



Stigers: Klar, legen Sie los!

Sind Sie persönlich auch politisch engagiert?



Stigers: Ja, durchaus - sowohl politisch als auch sozial. Wenn ich nach meiner Europa-Tournee wieder zurück in Idaho bin, spiele ich beispielsweise ein Wohltätigkeitskonzert, mit dessen Einnahmen sowohl fortschrittliche Politiker unterstützt werden als auch Obdachlose. Ich selbst glaube übrigens an Politiker, die sich um hilfsbedürftige Menschen sorgen, also denen, die im Leben gestolpert sind, um ihnen wieder auf die Beine zu helfen. Glücklicherweise kann ich solche Leute selbst auch immer wieder unterstützen.

Was halten Sie von einem Politiker wie Donald Trump?



Stigers: Ich versuche, ihn einfach auszublenden.

Was glauben Sie, wird Trump die nächsten Präsidentschaftswahlen gewinnen?



Stigers: Ich bin kein Hellseher. Und ich kann auch nicht die Zukunft beeinflussen. Aber ich weiß, wenn das so kommen sollte, dann ist das nicht nur für die USA, sondern auch für den Rest der Welt nicht gut.

Lassen Sie uns nochmals über Musik sprechen. Sie sagten mal, der Jazz sei keineswegs tot, wie manche behaupten, und längst noch nicht reif fürs Museum. Ist das richtig?



Stigers: Ja, klar. Jazz entwickelt sich mit den jeweiligen Einflüssen immer weiter und verändert sich dabei auch. Und natürlich sollten wir aufpassen und darauf achten, woher der Jazz kommt, aber diese Form der Weiterentwicklung ist wie eine Art Vorwärtsbewegung, aus der sich neue Möglichkeiten ergeben.

Sehnen Sie sich eigentlich nach der langen Zeit wieder mal danach, einen Hit zu landen?



Stigers: Um ehrlich zu sein: Ich habe keine Ahnung, wie man einen Hit schreibt. Ich schreibe einfach Lieder, die mich selbst emotional bewegen.

Was halten Sie heute rückblickend von Ihren alten Hits?



Stigers: Ich bin einfach nur glücklich, dass diese Lieder, die ich selbst schrieb, heute gewissermaßen ein Teil von mir sind, und ich singe sie noch immer sehr gerne.

Man sagt Ihnen nach, dass Sie Dinge nie zweimal machen und immer nach neuen Herausforderungen suchen. Was ist Ihre nächste Challenge?



Stigers: Ich würde gerne ein neues Album mit Orchester aufnehmen. Und dann würde ich noch gerne ein eher minimalistisches Album angehen, das nur von meiner Stimme und ein oder zwei Instrumenten getragen wird. Die Wahrheit ist aber, dass ich meistens nicht weiß, was ich wirklich machen werde, bevor ich es dann auch durchziehe. Das macht das Ganze für mich erst richtig interessant.

Zur Person: Curtis Stigers, 58, ist ein bekannter US-Sänger und Saxofonist. Seine größten Erfolge feierte er Anfang der 1990er Jahre, unter anderem mit der Pop-Ballade "I Wonder Why", die ein internationaler Top-10-Hit war. Er tritt am Freitag, 12. Januar, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen auf.