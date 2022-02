Interview

vor 10 Min.

Kuttner und Kühnel: "Die Stadt weiß nicht, was sie mit dem Brechtfestival will"

Plus Nach drei Jahren endet die Zeit des Leitungsduos Jürgen Kuttner und Tom Kühnel. Im Interview sprechen über geringe Künstlergagen und die Chance, überregional wahrgenommen zu werden.

Von Richard Mayr

In diesem Jahr sprechen wir nicht vor, sondern am Ende des Brechtfestivals. Es ist ihr drittes und letztes gewesen. Was bleibt Ihnen besonders von diesem Festival 2022 in Erinnerung?

