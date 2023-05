Luise Kinseher: "Jeder Mensch kann die Welt retten, wenn er sich verändert"

Kabarettistin Luise Kinseher deutet die Zukunft positiv – nicht nur in ihrem Programm. Ihre besten Einfälle hat sie in der Badewanne und liebt 70er-Jahre-Comedy.

Servus Frau Kinseher, vergangenes Jahr haben Sie in einem Interview gesagt, Sie würden in Ihrem Leben keine Kompromisse mehr machen. Was war der Anlass?



Luise Kinseher: (lacht) Das weiß ich nicht mehr genau. Im Ernst, es ging wohl darum, dass ich beruflich nicht mehr bereit bin, mich auf halbe Sachen einzulassen. Ich würde mich beispielsweise nicht mehr jedem Fernsehformat anpassen oder nur um des Erfolgs wegen inhaltliche Kompromisse machen.

Machen Sie auch privat keine halben Sachen mehr?



Kinseher: Sagen wir mal so. Ich glaube, dass ein soziales, gutes und liebevolles Miteinander immer auf Kompromissen basiert. Das macht man ja gerne. Das geht gar nicht anders. Da muss man sich empathisch auf den anderen einlassen. Im Privaten mag ich keine Egotrips.

Am 5. Juli spielen Sie im Augsburger Spektrum mit Ihrem aktuellen Programm „Wände streichen, Segel setzen“. Wohin soll der Törn gehen?



Kinseher: Das ist assoziativ so gemeint, dass wir in einer Zeit leben, in der nicht klar ist, ob wir uns in unserem Leben im Althergebrachten weiter gemütlich einrichten dürfen oder ob wir wirklich radikal neue Wege gehen müssen. Da erzähle ich von einem Riss in meinem Wohnzimmer-Parkett, aus dem ein kleines Naturparadies entstanden ist.

Der Zustand der Welt ist aktuell in der Tat bedenklich. Die renommierte FAZ hat geschrieben, Sie seien als Kabarettistin eine Weltmacht. Was unternehmen Sie, um die Welt zu retten?



Kinseher: Ich glaube, dass jeder Mensch die Welt retten kann, wenn er sich selbst verändert. Das geht aber nur, wenn man in seinem Herzen auch etwas Positives, so was wie Freude trägt. Querulanten und Dauernörglern gelingt das nicht. Ich als Kabarettistin möchte auf der Bühne eines tun: Mit Liebe und Humor Gedanken und Assoziationen wecken, die dem Publikum Zuversicht und Hoffnung geben.

Wenn Sie eine Prognose abgeben müssten, ob die Zukunft besser oder schlechter als heute wird, was würden Sie dann antworten?



Kinseher: Ich kann nur die Welt zum Positiven verändern, in der Zuversicht, dass es besser wird. Allerdings werden sich Dinge verändern müssen, die dann auch allen weh tun. Also in unserem bequemen Luxusleben werden wir uns von einigen Sachen verabschieden müssen.

Von Urlaubsflügen vielleicht oder vom Autofahren mit Verbrennermotoren?



Kinseher: Ja, das kann schon schwer werden. Wenn man aber verstanden hat, warum, könnte es dem Einzelnen leichter fallen. Wenn ich beispielsweise für mich erkannt habe, dass übermäßiger Fleisch- und Wurstkonsum nicht gut für mich und auch nicht gut für die Erde ist, dann macht es mir nichts aus, wenn ich nicht jeden Tag eine Leberkässemmel esse, sondern nur einmal im Monat.

Aber lügen wir uns in der Wohlstandsgesellschaft nicht alle permanent in die eigene Tasche? Der eine verzichtet auf Leberkäse, fliegt aber zweimal im Jahr nach Asien in den Urlaub. Der andere isst Fleisch und fährt Elektroauto.



Kinseher: Das ist richtig. Ich glaube, ohne Lüge geht es heutzutage gar nicht. Denn wir wissen alle auch nicht, was wirklich richtig ist. So versucht man halt seinen Beitrag zu einem vernünftigen Leben zu leisten. Dieses Sodurchslebenschwindeln ist im Grunde die einzige Möglichkeit, wie wir heutzutage existieren können.

Vom Großen und Ganzen der Welt zu Luise Kinsehers Kabarett. Wie aktualisieren Sie Ihre Programme? Bringen Sie an den Abenden auch Pointen unter, die Ihnen quasi gerade am Vormittag eingefallen sind?



Kinseher: Ja klar. Jeder Abend ist anders, auch wenn das Grundkonzept natürlich steht. Aber ich spiele viel mit dem Publikum und beziehe es mit ein.

Überhaupt, wie gehen Sie beim Ausarbeiten eines Programms vor? Manche Kabarettisten haben ja immer ein Büchlein in der Tasche, wo sie alles notieren, was interessant sein könnte. Haben Sie auch so eine Kladde?



Kinseher: So ein Notizbüchlein habe ich natürlich auch. Aber das benütze ich meistens gar nicht. Denn ich weiß im Prinzip ganz genau, worum es im nächsten Programm gehen soll. Dann lese ich ganz viele Bücher, damit das Ganze Hand und Fuß kriegt. Am Ende sitze ich am Schreibtisch und versuche etwas Unterhaltsames entstehen zu lassen.

Wie lange arbeiten Sie an einem Programm?



Kinseher: Ein Jahr lang sicherlich. Aber das ist ja nicht alles intensive Schreibarbeit, sondern auch lockere Recherche und so weiter.

In Ihrer Ankündigung sprechen Sie von einem Loch im Parkett des Wohnzimmers. Wofür steht das Loch symbolisch bei Ihnen?



Kinseher: Es ist so, dass dieser Riss für alles Mögliche steht. Das lasse ich offen. Er steht beispielsweise für uns Menschen, die wir den Kontakt zur Natur verloren haben. Er steht für die Risse in der Gesellschaft, für das Trennende zwischen Arm und Reich, zwischen Ost und West oder zwischen Katholiken und Moslems. Aber auch für die Risse in uns selbst. Und das Ganze wird dann serviert mit Pointen.

Worüber können Sie eigentlich privat als Luise Kinseher am meisten lachen?



Kinseher: (zögert) Ach, wissen Sie – ich lache über alles Mögliche. Gerade habe ich DVD's von 'Klimbim' angeschaut. Da könnte ich mich biegen vor Lachen.

Das ist 70er-Jahre-Humor mit Iris Berben und Ingrid Steeger.



Kinseher: Ich habe diese Sendung schon als Kind geliebt. Damals durfte ich es nur heimlich anschauen, weil es ja sehr frivol war. Aber die haben wirklich wilde Sachen gemacht.

Gibt es so etwas heute nicht mehr?



Kinseher: Das ist leider schwierig geworden, weil man heute die Zeit dazu gar nicht mehr hat. Es ist ja auch zeitlos, was Loriot damals gemacht hat oder Gerhard Polt. Diese Videos kann ich anschauen und bin sofort begeistert. Loriot hat an einen Sketch wochenlang geprobt. Da musste alles sitzen, jeder Satz, jede Pause. Heute, wenn man einen halben Tag für einen Sketch Zeit hat, ist das viel. Das schlägt sich natürlich auch in der Qualität nieder. Es werden kaum noch Sachen produziert, von denen man sagt, die wird man in 20 Jahren immer noch anschauen.

Wo haben Sie selbst eigentlich die besten Einfälle?



Kinseher: In der Badewanne. Warm muss es sein und ruhig um mich herum. Ich gehe aber auch viel und gerne Spazieren, da diktiere ich auch Einiges ins Handy.

Anderes Thema. Sie hat es im Studium vom niederbayerischen Geiselhöring nach München verschlagen. Haben Sie seitdem mal mit dem Gedanken gespielt, die Stadt zu verlassen?



Kinseher: Ach Gott! Ich habe immer wieder mal Lust, aufs Land zu ziehen. Das ist vielleicht altersbedingt. Aber im Grunde fühle ich mich in München schon sehr wohl.

Im Herbst sind Landtagswahlen. Spielen die in Ihrem Programm auch eine Rolle?



Kinseher: Ja, ein bisschen. Das ist ein Exkurs über fünf, sechs Minuten.

Warum ist in Bayern die Opposition traditionell relativ schwach?



Kinseher: Das ist ein weites Feld. Letztendlich begründet sich der Erfolg der CSU auch in einer großen wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte. Und die Partei hat es verstanden, sich so darzustellen, als hätte sie auch die Berge und Seen selbst erfunden. Das hat in gewisser Weise die SPD entmutigt. Leider hat die SPD keine so charismatischen Vertreter wie früher. Eine Gefahr für die CSU sind die Grünen. Aber die hängen aktuell an der Bundespolitik und dem Ampeldebakel. Themen wie Wärmepumpe und Atomkraft kommen Söder wie gerufen. Der sagt, wir müssen unsere Atomkraftwerke wieder einschalten, und es wird komplett vergessen, dass er noch vor Kurzem genau das Gegenteil gefordert hat.

Ja, der hat sich öfter mal selbst widersprochen im Laufe der Jahre.



Kinseher: Ein Fundus sind meine alten Nockherberg-Reden. Die lese ich mir manchmal durch und da merkt man dann erst, dass Markus Söder sich die Dinge oft so hindreht, wie er sie gerade braucht. Unsere Medien machen in diesem Zusammenhang übrigens auch nicht die beste Arbeit.

Schafft die im Sinkflug befindliche SPD die Fünf-Prozent-Hürde?



Kinseher: Ich habe keine Ahnung. Im Moment schaut es nicht gut aus. Man kennt bei Landtagswahlen einfach niemand mehr von denen. Da sind keine Köpfe mehr, die im Gedächtnis bleiben. Machen Sie mal eine Umfrage, wer der aktuelle Fraktionsvorsitzende oder der Spitzenkandidat für die Landtagswahlen ist, und schauen Sie, was rauskommt?

Zur Person: Luise Kinseher, 1969 in Geiselhöring geboren, tritt seit 1992 als Kabarettistin auf. Mit ihrem ersten Soloprogramm ging sie 1998 auf Tournee - unter dem Titel "Ende der Ausbaustrecke – Silent Thrill of Kabarett". Für den Regisseur Franz Xaver Bogner stand sie außerdem als Volksschauspielerin vor der Kamera. Von 2011 bis 2018 hielt sie auf dem Nockherberg die Salvatorrede - als erste Frau. In Augsburg ist sie am 5. Juli mit ihrem Programm "Wände streichen. Segel setzen" zu erleben.