Augsburger Schauspieler Klösel: „In der Ecke sitzen und heulen bringt nichts“

Plus Matthias Klösel aus Augsburg ist freiberuflicher Schauspieler. Die strengen Corona-Regeln erschweren ihm den Alltag. Trotzdem bleibt der Künstler optimistisch.

Die Kultur- und Theaterbranche leidet unter den Corona-Maßnahmen. Zwar dürfen Auftritte und Veranstaltungen stattfinden – allerdings nur mit der 2G-Plus-Regel und maximal 25 Prozent Auslastung. Matthias Klösel, Freiberufler, Schauspieler und Leiter der Theaterwerkstatt Augsburg spricht darüber, wie es ihm aktuell geht, woraus er Kraft schöpft und wovor er Angst hat.