Frau Hünig, wie bereitet man sich auf den Nockherberg vor?

Die Schauspielerin Natalie Hünig ist am Dienstag Gast in unserer Reihe "60 Minuten mit...", einem Gespräch über Schauspielerei und politischem Engagement vor Publikum.

Natalie Hünig hat einen deutschen Vater und eine israelische Mutter, sie wuchs im Ruhrgebiet und im Allgäu auf. Bevor die Schauspielerin ans Staatstheater nach Augsburg gewechselt ist, spielte sie unter anderem in Leipzig, Jena und Dessau. Schon allein diese Kurz-Vita bietet also reichlich Gesprächsstoff. Deshalb haben wir Natalie Hünig als nächste Gesprächspartnerin von "60 Minuten mit..." eingeladen, der Live-Interview-Reihe des Feuilleton regionals in den neu gestalteten Räumen der AZ-Heimatwelt (Maximilianstraße 3). Die Veranstaltung findet am Dienstag, 9. April, um 18 Uhr statt.

Im Gespräch mit Richard Mayr, Leiter der AZ-Kultur- und Journalredaktion, wird es um die Herausforderungen von großen Rollen gehen und auch darum, was man aus den kleinen Rollen als Schauspielerin macht. Denn Hünig kann beides. Vergangenes Jahr hat sie als Titelheldin "Linda" das Kunststück vollbracht, witzig zu sein und gleichzeitig den Tiefgang zu bewahren. Und wenn Hünig in der "Mutter Courage" des Staatstheaters in drei Nebenrollen zu sehen ist, spielt sie diese mit der gleichen Konzentration und Hingabe.

Natalie Hünig spielt auch regelmäßig in Fernseh-Serien mit

Neben der Bühne ist Hünig immer wieder auch im Fernsehen zu sehen, in Serien wie "Sedwitz" oder der "WaPo Bodensee". Zuletzt war sie Teil der diesjährigen Nockherberg-Produktion und trat dort in der Rolle der Hausdame beim traditionellen Singspiel auf. Wird sie seitdem auch auf der Straße angesprochen?

Nun ist es mit Berufen mit klar geregelten und immer gleichen Arbeitszeiten oft schon schwer, Arbeit und Familie zu vereinen. Hünig schafft das als Schauspielerin, obwohl abends oft Vorstellungen anstehen und die Probenzeit auch einmal ausufern kann. Auch darum wird es in "60 Minuten mit Natalie Hünig" gehen.

Und dann hat sich Hünig zuletzt auch immer wieder politisch - etwa auf der großen "Wir sind mehr"-Demonstration auf dem Rathausplatz geäußert. Auch darüber möchten wir mit der Darstellerin sprechen. Die Zahl der Sitzplätze am Dienstag, 9. April, um 18 Uhr in der AZ-Heimatwelt ist begrenzt, Karten zum Preis von fünf Euro gibt es im Internet hier. (AZ)

