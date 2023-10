"Von der stümperhaften Schülerband zur Kultband des Krautrock"

Der Augsburger Musiker Helmuth Treichel hat die United Allstars für einen Abend im Spectrum Club zusammengetrommelt. Da wird es auch Krautrock zu hören geben.

Wenn man die Information zu Ihrem Konzert "United Allstars – A Tribute To Gift & Atomic Picnic Project" liest, scheinen am 5. Oktober im Spectrum Club sehr viele Musikerinnen und Musiker auf der Bühne zu stehen. Wie viele sind es denn?



Helmuth Treichel: Insgesamt elf. Von Herbert „Hebbe“ Heim, über Joe T. Aykut bis zu Ruth Rossel und Ally Storch. Und ich. Ich war Gründungsmitglied von Gift, bin Sänger bei den United Allstars und zudem Produzent beim Atomic Picnic Project.

Gift war eine bekannte Krautrockband aus Augsburg, die 1973 mit Birth Control, Kraftwerk oder Amon Düül II auf der Bühne stand. „Tribute to Gift“ ist das Motto am 5. Oktober. Was heißt das genau für diesen Abend?



Treichel: Gift war der Nährboden für neue Musik, es gab Kollaborationen und Freundschaften, die sich im Laufe der Jahrzehnte bildeten. Wir möchten dies im Rahmen dieses Events zelebrieren und damit einige dieser Künstler und Formationen vorstellen. Außerdem Stücke aus den Anfangszeiten von Gift, sowie aktuelle vom „Atomic Picnic Project“ wie „Darkness Light“ und andere. Dies ist das einzige Konzert in dieser Form. Eine Wiederholung ist nicht geplant.

Sie waren ja Gründungsmitglied und Sänger ab 1969 zuerst bei Phallus Dei, dann bei Gift. Denken sie gerne an diese Zeit zurück? Was waren die Höhepunkte als „Rockstar“?



Treichel: Natürlich haben die Jahre bei Gift mein Leben geprägt. Es sind keine schalen Erinnerungen an diese Zeit zurückgeblieben. Höhepunkte gab es sehr viele. Da ist zunächst die Entwicklung aus der stümperhaften Schülerband zur Kultband des Krautrock. Selbstredend waren die vielen Konzerte und unser Leben im sogenannten Gifthaus eine tolle Erfahrung. Ich persönlich habe mich nie als Rockstar gesehen.

Sind auch Gründungsmitglieder von Gift mit von der Partie. Wie Rainer Baur?



Treichel: Rainer zieht es vor, im Publikum das Konzert zu genießen. Die anderen waren zur Teilnahme nicht zu bewegen. Es sind aber Musiker dabei, die in späteren Inkarnationen von Gift dabei waren, wie Herbert Heim oder Gaby Weihmayer.

Nun zum Konzert. Was erwartet die Zuhörer mit dem „United All Stars“ am 5. Oktober im Club an der Ulmer Straße? Vor allem Songs von Gift?



Treichel: Ja, aber auch Songs meiner anderen Projekte.

Inzwischen, nach Ihrer Rückkehr aus Amerika, machen Sie mit dem „Atomic Picnic Project“ Musik.



Treichel: Richtig. Da Atomic Picnic Project ein Projekt war, das von der Vielzahl von exzellenten Musikern (lokal und international) lebte, war es mir nicht möglich, diese Musik in einer vollen Formation auf die Bühne zu bringen. Bis jetzt. Das Atomic Picnic Project war mit sieben CDs sehr erfolgreich und wurde jüngst in die Hall of Fame der Akademia aufgenommen.

Ist dieser Abend ein „einmaliges“ Ereignis“ oder sind mehrere Konzerte geplant?



Treichel: Eine Wiederholung ist nicht geplant.

Wenn Sie die Zeiten von Gift mit denen des Atomic Picnic Projects vergleichen, was ist die größte Veränderung?



Treichel: Gift war eine feste Formation. Atomic Picnic Project war von Anfang an ein Projekt, bei dem die „richtigen“ Musiker meine Musik interpretierten, das bedeutet eine ständig wechselnde Zusammensetzung.

Als „Special Guest“ ist eine Gruppe mit den Namen „MitGift“ angekündigt. Auch mit Songs von „Gift“?



Treichel: Selbstverständlich.

Gibt es noch Karten für den 5. Oktober?



Treichel: Ja. Und zwar bei den Musikern direkt, bei Eventim und an der Abendkasse.

Zur Person: Helmuth Treichel hat in den frühen 1970er-Jahren in der Region auf sich aufmerksam gemacht, erst als Frontmann der Band Phallus Dei, dann als Sänger der Band Gift, die in Friedberg in einem kleinen Haus als Kommune lebte. Der gebürtige Thüringer zog Jahre später gemeinsam mit seiner Frau in die USA ins Silicon Valley. 2015 kehrte er zurück nach Augsburg und hob das Atomic Picnic Projekt aus der Taufe, mit dem der 70-Jährige jetzt wieder auf der Bühne im Spectrum steht.