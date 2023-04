"Wenn man die Scheibe poliert, bleibt die Erinnerung wach"

Bruno Wank hat den Wettbewerb für ein Kunstprojekt gewonnen, das in Bobingen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern soll. Was steckt hinter seinem Entwurf?

Herr Wank, warum haben Sie sich für den Entwurf einer Scheibe aus Metall entschieden?



Bruno Wank: Weil es von meiner Sicht aus keinen anderen gab. Die Scheibe hat etwas ästhetisch Wunderbares, das ist inhaltlich wie optisch eine schöne Geschichte. Der Kreis ist eine geschlossene, wunderschöne Form, die vom sich drehenden Lebensrad bis zur Sonne für vieles symbolisch stehen kann. Dadurch kommt auch viel Energie mit ins Spiel. Für mich ist dadurch die Würdigung dieses Themas bestens gewährleistet.

Wie haben Sie sich an dieses Thema angenähert?



Wank: Mit dem Material Messing beschäftige ich mich schon sehr lange. Auch zum Thema „Vergessen“ habe ich in der sogenannten Drückebergergasse in München schon eine weithin bekannte Kunstinstallation gemacht. Das Thema war mir somit nicht neu. Sofort war mir allerdings klar, dass ich gerne die Menschen dazu auffordern möchte, die Scheibe immer wieder zu polieren. Wenn man nicht poliert, wird das Material stumpf und grau und man vergisst es. Poliert man, bleibt die Scheibe strahlend und die Erinnerung wach. Diese Idee war bei mir ziemlich schnell geboren.

Haben Sie eine persönliche Verbindung zu Opfern des Nationalsozialismus?



Wank: Nein, eine persönliche Verbindung in der Familie besteht nicht. Künstlerisch habe ich mich aber schon viel mit dieser Thematik beschäftigt. Vielleicht bin ich durch die fehlende persönliche Betroffenheit aber auch freier in der Umsetzung des Themas. Solche Vorkommnisse zu würdigen, ist nicht so einfach. Da ist möglicherweise die einfache Form, wie hier in der Scheibe und dem Kreis, besser zu assoziieren als andere.

Werden Sie regelmäßig schauen, ob die Scheibe in Bobingen auch poliert wird?



Wank: Ich werde sicherlich auch persönlich nach dem Rechten sehen, ich habe einen guten Freund in der Gegend. Ich meine es ernst, wenn ich sage, dass jeder hingehen kann und mit einem Tuch so lange die Scheibe polieren darf, bis er zufrieden ist. Damit kann sich jeder Bürger beteiligen, die Erinnerung an die Menschen, die dem NS-Regime zum Opfer fielen, wach zu halten.

Die Installation wird Teil des Bobinger Friedhofs werden. Ist das der richtige Platz für diese Art von Erinnerungskultur?



Wank: Das wird die Zeit entscheiden, ob die Menschen in Bobingen diese Art des Gedenkens aktiv mitgestalten werden.

Zur Person: Bruno Wank, 1961 in Marktoberdorf geboren, studierte an der Münchner Kunstakademie Bildhauerei und leitete später dort die Studienwerkstätte für Bronzeguss. Er lebt als freischaffender Künstler in Görisried (Kreis Ostallgäu).