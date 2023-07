Frank Lattke: "Wichtig ist eine Architektur, die von den Menschen geliebt wird"

Plus Augsburger Architekten denken im Holl-Jubiläum mit einer Veranstaltungsreihe in die Zukunft. Architekt und Mitorganisator Frank Lattke über das Bauen, den Klimawandel und einen grünen Rathausplatz.

Herr Lattke, 450 Jahre Elias Holl wird gerade gefeiert. Der Treffpunkt Architektur Schwaben der Bayerischen Architektenkammer organisiert gemeinsam mit Augsburger Architektenverbänden eine Veranstaltungsreihe, die nachholl.de heißt. Was nehmen Sie als Architektinnen und Architekten heute vom Stadtbaumeister Elias Holl mit?



Frank Lattke: Das Jubiläum ist für uns Anlass, vorauszublicken. Natürlich fragen wir uns: Was können wir von ihm lernen?

Wie fallen denn da die Antworten aus?



Lattke: Wir sehen, dass ein Rathaus, ein Zeughaus und viele andere Gebäude in der Stadt über Jahrhunderte existieren. Es sind wichtige Gebäude, die nicht nur signalhaft sind und die Identität der Stadt definieren, sondern die auch geliebt werden - von den Bürgerinnen und Bürgern und von Touristen. Das ist ein Ansatzpunkt. Wie muss Architektur heute im Zeichen von Klimawandel und den Herausforderungen, denen wir begegnen werden, sein, damit sie Wertschätzung erfahren?