Janina Fialkowska: „Es gibt sooo viele sehr gute Pianisten“

Es gibt sie zuhauf und in vielen Ländern, etliche unter ihnen seit vielen Jahrzehnten, manch einer umflort von geradezu mythischer Aura: Klavierwettbewerbe. Musikturniere, in denen junge Pianistinnen und Pianisten aus aller Welt gegeneinander antreten, um sich, im Idealfall, einen 1. Preis zu erspielen. Und das, wo doch schon der Komponist und Pianist Bela Bartók (1881-1945) einst das Verdikt fällte: „Competitions are for horses, not artists“ - Wettbewerbe taugen wohl für Pferde, für Künstler sind sie ungeeignet. Warum sind Instrumentalwettbewerbe, und besonders solche für Klavier, dann nach wie vor quicklebendig?

Eine, die es wissen muss, ist Janina Fialkowska. Sie kennt beide Seiten eines solchen Wettbewerbs: Einst, zu Beginn ihrer Karriere – die gebürtige Kanadierin wird seit Jahrzehnten international vor allem als Chopin-Interpretin gefeiert –, als Teilnehmerin; inzwischen auch als gefragte Jurorin bedeutender Klavierwettbewerbe. Im Juni erst war Fialkowska, die seit längerem schon im Augsburger Umland ihren Lebensmittelpunkt hat, Preisrichterin im spanischen Valencia beim dortigen Iturbi-Wettbewerb. Schon im Herbst wird ihre Jurorenkompetenz in Kanada gefragt sein, im kommenden Jahr dann in Utrecht, 2027 bei den Wettbewerben in Montreal und Barcelona …

Nur die wenigsten können gewinnen

Warum also zieht es regelmäßig Scharen hervorragend ausgebildeter junger Pianisten zu den Wettbewerben, wo doch nur eine Handvoll sich auf die vorderen Plätze spielen kann, „Why competitions?“, wie der Titel einer Filmdoku aus dem Jahr 2011 hieß, in dem damals auch Janina Fialkowska um ihre Meinung gebeten wurde? „Es gibt“, sagt die Pianistin heute, „sooo viele sehr gute Pianisten. Wie können die auf sich aufmerksam machen?“

Ausdrücklich erwähnt sie die Flut an keineswegs nur technisch bravourösen jungen Pianistinnen und Pianisten aus Asien, die nun schon seit etlichen Jahren auf die Konzert- und Wettbewerbs-Podien des Westens drängen. Doch egal, wo sie herkommen: „Diese fantastischen jungen Pianisten müssen ihre Chance wahrnehmen, bei so einem Wettbewerb einen 1. Preis zu machen. Am besten gleich drei oder vier davon.“ Anders lässt es sich kaum bewerkstelligen, aus der Masse der Exzellenz herauszuragen, letztlich überhaupt eine Karriere als Konzertpianist in Erwägung zu ziehen. Klavierwettbewerbe sind nicht zuletzt ein Bestandteil des Marktes, dem die klassische Klavierkunst eben auch unterliegt.

Pianisten, die nicht in der Anonymität verschwinden sollten

Janina Fialkowska hat immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es herausragende Künstler gerade auch unter denen gibt, die nach dem Gesamturteil einer Jury am Ende nicht mit einem 1., 2. oder 3. Preis bedacht werden. Zu gute Pianisten, findet Fialkowska, als dass sie wieder in der Anonymität verschwinden. Aus diesem Grund hatte die Pianistin im zurückliegenden Jahrzehnt in der Bayerischen Musikakademie Markoberdorf einen Meisterkurs ins Leben gerufen, zu dem eingeladen wurde, wer der Pianistin bei einem dieser Wettbewerbe aufgefallen war. Herausragende junge Künstler wie Bruce Liu zum Beispiel. Der Kanadier sollte später noch Furore machen, 2021 gewann er in Warschau den Chopin-Wettbewerb, den berühmtesten aller Klavierwettbewerbe. Den Marktoberdorfer Meisterkurs gibt es mittlerweile nicht mehr, Ähnliches versucht Fialkowska nun im Rahmen der Sommerakademie im Kloster Ettal.

Welche Spuren hinterlässt eine Wettbewerbs-Teilnahme bei jungen Künstlern? Janina Fialkowska kann aus eigenem Erleben berichten. 1972, noch bevor ihre Solokarriere Fahrt aufgenommen hatte, nahm sie an der Piano Competition im englischen Leeds teil, kam aber – selbst sich große Hoffnungen machend – nicht über die erste Runde hinaus. „Ich war so angegriffen. Die Zweifel, die damals aufkamen. Zweifel, ob ich vielleicht bei den falschen Lehrern war?“, erinnert sich die Pianistin an das traumatische Erlebnis. Noch heute kommt es vor, dass ihr Leeds in einem Albtraum erscheint. Aber sie hat auch Gegenteiliges erlebt, 1974 in Tel Aviv bei der Artur Rubinstein Competition, wo der Jahrhundertpianist sich persönlich für sie einsetzte.

Persönlichkeit spielt eine entscheidende Rolle

Wenn alle, die bei den großen internationalen Wettbewerben die ersten Runden überwinden, technisch so fabelhaft sind, aber auch künstlerisch so reif erscheinen – was macht dann das entscheidende Quäntchen aus, das ganz nach vorne führt? Die Persönlichkeit, sagt die Pianistin, spiele eine entscheidende Rolle, der Auftritt auf der Bühne, die Gestik am Konzertflügel, nicht zu viel, nicht zu wenig … Aber auch, wie das Publikum reagiert, was da an unsichtbarem, dennoch spürbarem Austausch entsteht, ist von Bedeutung. Gerade deshalb sind die Konzertagenten und sonstigen Musikscouts bei den großen Wettbewerben vertreten, um aufzuschnappen, welcher Kandidat die besten Karten beim Konzertpublikum hat.

Dass gerade sie so häufig als Preisrichterin eingeladen wird – es sind inzwischen 18 verschiedene Wettbewerbe, in denen sie (teils wiederholt) als Jurorin fungierte, beim angesehenen Concours in Genf auch schon mal als Präsidentin –, das erklärt Janina Fialkowska sich damit, dass sie sich ihr Urteil nicht im Sinne einer bestimmten „Schule“ bildet, also nicht rigoros für ein russisches, französisches oder sonst wie ausgerichtetes Klavierspiel eintritt. Überhaupt seien die Zeiten vorbei, in denen Klavierwettbewerbe in den Konzertsaal verlagerte Ost-West-Scharmützel waren, wo Juroren aus der sowjetischen Hemisphäre null Punkte an West-Kandidaten vergaben und umgekehrt.

Im Oktober steht der nächste Klavierwettbewerb mit ihr als Jurorin an, der Honens-Wettbewerb in Calgary. Dorthin, in ihr Geburtsland Kanada, führt sie jetzt in der zweiten Juli-Hälfte und im August aber erst mal ihre andere, ihre eigentlich pianistische Seite – Janina Fialkowska absolviert eine kleine Sommerfestival-Tournee mitsamt Einspielung eines neuen Soloalbums.