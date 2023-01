Jazz

vor 17 Min.

Ein Jahrzehnt in Jazz-Tönen: Das neue Album von Benjamin Lackners Quartett

Benjamin Lackner (links am Flügel) und sein Quartett bei ihrem Auftritt im Augsburger Jazzclub.

Plus Benjamin Lackner stellt im Augsburger Jazzclub mit seinem Quartett sein neues Album vor: "Last Decade" – Musik für ein Lebensjahrzehnt, in Jazz-Tönen.

Von Sebastian Kraus Artikel anhören Shape

Die Autobahn zur Hölle wurde wie das Treppenhaus zum Himmel schon von den Rockgiganten der 70er-Jahre thematisiert. Wie es dann aber ist, auf himmlischen Pfaden zu wandeln, lässt einen Benjamin Lackner mit seinem Quartett am Samstagabend im Jazzclub spüren. Ein Weg thront auf einer Bergkette über Kalifornien, der ehemaligen Heimat des Pianisten, und auch wenn das Stück "Camino Cielo" eher nach verschneitem Skandinavien als dem "Golden State" klingt, ist es eigentlich unerheblich, von wo aus die Band sich Richtung Himmel aufschwingt. Fakt ist: Den Weg zur Himmelspforte begleiten nicht etwa Engelschöre und blendende Sonnenstrahlen, sondern cooler Jazz und blendende Laune.

