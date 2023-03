Augsburg

vor 49 Min.

Höllisch gut, der Jazz der fünf Teufel

The 5 Devils bei ihrem Auftritt im Mephisto Kino.

Plus Im Mephisto-Kino in Augsburg startet eine Reihe mit Konzerten, Lesungen und Kabarett. Der Anfang ist vielversprechend mit den herausragenden Musikern von The 5 Devils.

Von Sebastian Kraus Artikel anhören Shape

Für den Anfang einer Reihe von konzertanten, literarischen und kabarettistischen Abenden im frisch rausgeputzten Kinosaal des Mephisto-Kinos wurde auf dem Plakat mit Superlativen nicht gespart: „Ein spannender Abend mit herausragendem, spektakulärem Jazz im neu renovierten Deluxe-Kinoambiente“. Und auch wenn keine Academy-Awards-Preisträger dem Publikum die Füße mit Latschenkieferextrakt einbalsamierten, während sie aus goldenen Flöten Champagner schlürften, ist der Faktor „Deluxe“ dank der äußerst komfortablen, samtenen Kinosessel schon einmal auf der Habenseite.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen