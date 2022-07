Jazz

Saxophone Supreme: Kenny Garrett eröffnet den Augsburger Jazzsommer

Überragend am Tenorsaxofon: Kenny Garrett, im Hintergrund begleitet von Corcoran Holt am Bass.

Plus Zum 30-Jahr-Jubiläum präsentiert der Augsburger Jazzsommer große Namen. Den Konzertreigen eröffnet einer, dessen Musik wie Voodoo wirkt: Kenny Garrett.

Von Reinhard Köchl

Runde Geburtstage sind meist der Anlass für opulente Feste, zu denen man gerne illustre Gäste einlädt. Dass der Augsburger Jazzsommer im 30. Jahr seines Bestehens ein Großaufgebot an Weltstars anlockt, sollte man in Zeiten knapper Kassen und anhaltender Rezession keineswegs als Automatismus verstehen. Es ist vielmehr eine Verbeugung vor der Jazz-Begeisterung des treuen Publikums, bei dem Christian Stock bis 2019 erfolgreich „Erziehungsarbeit“ leistete. Seit dem Corona-Jahr 2020 kuratiert Tilman Herpichböhm das Programm und darf jetzt beim Jubiläum unter Normalbedingungen in die Vollen greifen. Zum Start präsentiert er gleich einen ganz großen Namen, der vieles verspricht und am Schluss noch mehr hält, auf jeden Fall aber einen Maßstab für die weiteren Konzerte legt: Kenny Garrett.

