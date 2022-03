Jazz

24.03.2022

Und üppig sprießen die Sounds auf Florian Hartz' neuem Album

Plus Der Augsburger Bassist und sein Trio haben sich für ihr neues Album illustre Gäste eingeladen. Darunter auch einen Pianisten, für den es wohl die letzte Aufnahme war.

Von Sebastian Kraus

14-stündige Arbeitstage waren dem Augsburger Jazzbassisten Florian Hartz spätestens ein Begriff, als er parallel zu seinem Masterstudium am Nationaltheater Mannheim bis spät in die Nacht am Sound für eine Inszenierung gefeilt hat. Irgendwann sagen Körper und Geist, dass es so nicht weitergehen kann. Auch wich pandemiebedingt die beruhigende Einsamkeit des Waldes, wo er die Inspiration für sein vorhergehendes Album „Wald:Live“ fand, einer beklemmenden urbanen Einsamkeit. Alleine in der immer kleiner wirkenden Wohnung, mit zu viel Zeit für trübe Gedanken und zu wenig Antrieb, die Zeit anderweitig zu nutzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

