Jazzclub Augsburg

18:00 Uhr

Die Jazzkapelle Augsburg erblickt das Licht der Welt

Plus Geburtsstunde der 19-köpfigen Augsburger Jazzkapelle: Die Premiere der Big Band im Jazzclub ist in vielerlei Hinsicht ein Ausnahmekonzert.

Von Sebastian Kraus

Ein restlos ausverkaufter Jazzclub wurde am Dienstagabend Zeuge der Geburt der Jazzkapelle Augsburg. Es dauert ein wenig, bis sich alle 19 Musikerinnen und Musiker durch die muttermundschmale Tür an der Bühnenrückseite ins Licht der Scheinwerfer zwängten, und dann, am 31. Oktober 2023 um 20.37 Uhr, war es so weit. Die frisch geborene Big Band gab ihre ersten Laute von sich, und wie es für ihre Gattung typisch ist, erklang zuerst ein leises Einzählschnipsen, das sofort in ein dröhnendes Sam-Nestico-Arrangement mündete, sodass auch die letzte Kanalratte in den Abflussrohren unter dem Kellergewölbe mitbekam, dass Augsburg wieder eine Big Band hat.

Volles Haus beim Premierenkonzert der Augsburger Jazzkapelle

Posaunen, Trompeten und Saxofone begrüßen sich überschwänglich, die Rhythmussektion fühlt den Puls und dann ab ins erste Posaunensolo. Klassischer Big-Band-Sound klingt immer nach großer Show, nach Glitzerjacken und edlem Champagner, den die Reeds über den Rand der Flöten perlen lassen. Ausgefallene Showoutfits hat die Band aber gar nicht nötig, im Bühnenlicht glitzern 15 goldene Blasinstrumente, in den Augen glitzert Freude – auf der Bühne genauso wie davor. Die Tische mussten zusätzlichen Stuhlreihen weichen, ein Foto davon könnte im Duden der Phrase „bis zum Bersten“ als ideale Illustration dienen.

