Jazzclub Augsburg

Kodian Trio: Noch einen Piks aus Großbitannien gefällig?

Plus Die Band gehört zur Speerspitze des Freejazz in Europa. Bei aller Herausforderung für die Ohren: Der Augsburger Auftritt offenbarte gerade auch das musikalische Format der drei Briten.

Von Sebastian Kraus

Auch wenn man im ehemals rauen Osten Londons schon seit Jahren Hipster-Kaffee zum Preis eines Kleinwagens erstehen kann, bleibt dort immer noch Platz für Biotope des Abseitigen. Das Café Oto im Stadtteil Dalston ist so ein Ort, an dem Ikonen des Krachs wie Peter Brötzmann oder Sonic Youths Thurston Moore auf der Bühne Extreme ausloten konnten. Kein Wunder, dass sich ausgerechnet dort das Kodian Trio fand, das am Mittwochabend den Jazzclub mit einem wilden Ritt durch die freie Improvisation in seinen Bann zog.

