Neues Programm im Jazzclub Augsburg: Was wird geboten, was gibt es Neues?

Plus Der Jazzclub Augsburg serviert im Herbst und Winter ein neues Programm. Gäste aus Österreich kündigen sich an –und Größen aus der heimischen Szene.

Die Kultur erwacht aus ihrem Sommerschlaf; der Herbst, auf der Beliebtheitsskala der Jahreszeiten unberechtigterweise nur so im Mittelfeld, nähert sich mit guten Gaben: Quitten und Maronen, goldene Sonnenuntergänge und das Programm für die neue Saison im Jazzclub Augsburg. Und das kann sich wie gewohnt sehen lassen, auch wenn das Hauptaugenmerk in den kommenden Monaten eher auf regionalen Acts liegt, wie Booker Bernhard Hörwick erzählt.

Austrian Syndicate gibt sich im Augsburger Jazzclub die Ehre

Trotz Förderung und bester Kontakte bekommt man einfach nicht immer internationale Größen wie Manu Katché oder Eivind Aarset auf die kleine Clubbühne. Was die Freude in keiner Weise trübt, denn Hörwick konnte für sein letztes Programm aus der hochinteressanten Jazzszene zwischen München und Stuttgart aus dem Vollen schöpfen. Sein Abgang als Booker ist jedoch ein herber Verlust für Club und Publikum, daher soll an dieser Stelle mit Austrian Syndicate (27. Oktober) gleich auf die sogenannte "Booker's Choice" hingewiesen werden, eine Band also, deren Verpflichtung ihm besonders am Herzen lag: "Die Besetzung ist der Hammer, die Musik traut sich was. Sie gehen weg vom elegischen Solo-Pianero hin zum Ultragroove!"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

