Er ist der ungekrönte König der elektrischen Gibson

Alte Binsenweisheit: Das erste Stück weist immer die Richtung. Wohin gehtʼs diesmal, Sco? Wieder ins improvisatorische Niemandsland oder womöglich in die staubtrockenen Regionen des Country? Vielleicht in die verrauchten Kellerareale des Bebop oder in das Feuchtbiotop des Funk und New-Orleans-Groove? Die Nummer jedenfalls trägt den Namen „David“ und ist brandneu, wie beinahe alles an diesem bemerkenswerten Abend beim Augsburger Jazzsommer im Botanischen Garten. Und sie klingt irgendwie nach – Westcoast. Man könnte es in Anlehnung an eine populäre Spielform des Rock etwas boshaft auch „Yachtjazz“ nennen. Auf jeden Fall hätte John Scofield schon allein damit eine vielversprechende Bewerbung für die Gitarrenstelle bei Steely Dan auf den Weg gebracht.

73 ist der ungekrönte König der elektrischen Gibson inzwischen. Was hat dieser Mann nicht schon alles gespielt, und vor allem mit wem! Natürlich heißt die Scofieldsche Kernkompetenz nach wie vor Jazz. Aber ansonsten springt er mit zunehmendem Alter immer häufiger über Stilgrenzen, grast genüsslich auf den satten Wiesen des Rock, Pop und Funk. Und genau dort würde er es tatsächlich längst mit all den Claptons, Becks, Richardsʼ und Van Halens aufnehmen, dieser freche, witzige, charmante „Old Scohand“ mit dem spitzen Kinnbart. Vor 14 Jahren gab er sich schon mal in Augsburg die Ehre, nun präsentiert er sein fast noch junges Long Day Quartet. Damals wie heute bürgt der Mann für Top-Besetzungen, und auch diesmal weiß er mit John Medeski einen absoluten Weltklassemusiker an seiner Seite, der neue Maßstäbe an der Hammond B3 setzte. Auch im sommerlich-kühlen Open-Air Ambiente des Botanischen Gartens verblüfft Medeski neben all dem standardisierten Blubbern und Wabern einmal mehr mit mal fetten, mal futuristischen Sounds. Dass er sich allerdings auch noch dem akustischen Piano zuwendet, muss man in Kauf nehmen. Seine Intermezzi besitzen leider allzu oft eine ziemlich banale Note, zumal er offenbar gar nicht anders kann, als die 88 Tasten wie die Register einer Orgel zu bearbeiten.

Dass einem der Groove nicht direkt ins Mark fährt, sondern allenfalls auf der Haut kitzelt, liegt zudem ein wenig an Drummer Ted Poor, der seine funkigen Patterns lieber jazzmäßig über die Becken als über die Hi-Hat laufen lässt. Vieles muss der feine, spannend und modern konstruierende Bassist Vincente Archer reparieren, der mithilfe seines hölzernen Korpus den Fußwipp-Reflex im Publikum am Laufen hält. Doch ein schlechtes Konzert ist deswegen beileibe nicht zu erleben. Was allein an „Sco“, dem ewig jungen Magier an sechs Saiten, liegt.

Das Long Day Quartet serviert gefällige Songs, die sich stark am klassischen Mainstream orientieren. „Gloves“ etwa legt den Blick auf den früheren John frei, der sich ausgiebig durch die harmonischen Schichten frisst, während „Slow“ genau das hält, was der Titel verspricht. Es gleicht einem maximal entschleunigten, erregend leisen und langsamen Tasten durch ein Dickicht von Noten, geschützt durch einen Fächer in lyrischen, melancholischen Bluesfarben, meilenweit entfernt von einer Schnulzenballade.

Als wäre je ein Finger von Göttern der Gitarre im Spiel

Weil die Tage in Augsburg offenbar tatsächlich länger sind als die in New York („Nicht nur deshalb habt ihr hier wirklich Glück! Wir lieben Europa!“), setzt John Scofield im Schlussteil zum Finale furioso an. Irgendwann gibt es abermals so ein Steely-Dan-Ding ohne Gesang. Die Gibson schrammt, kratzt, dröhnt und springt dabei im Zickzack durch den vorsintflutlichen Röhrenverstärker, als hätten Carlos Santana, Jimmy Page, Derek Trucks, John Lee Hooker und Wes Montgomery Scofield je einen Finger geschenkt, Singlenote-Blitze züngeln permanent. Irgendwann dämmert es einem dann, dass all diese unterschiedlichen Stücke eigentlich Scofield pur sind. Jedes Thema mündet irgendwann unweigerlich in diesen unvergleichlichen Sound, diesen wippenden, lässigen Puls, dem sich niemand entziehen kann. Selbst in der witzigen Zugabe (tatsächlich doch noch Country!) „You Win Again“ von Hank Williams funktioniert das ebenso perfekt wie in allen anderen Nummern.

Exemplarisch dafür steht ein etwas schrulliges, spaciges Intro im Duo mit John Medeski, das sich irgendwann als der Standard „Georgia On My Mind“ von Hoagy Carmichael entpuppt. Hier greift „Sco“ wie so oft genau im richtigen Moment tief in die Eingeweide des Gitarrenkorpus, haut furiose, unwahrscheinliche, grandiose Läufe raus, rettet dieses Stück, den ganzen Abend und den lieben, langen Tag. Dafür gibt es völlig zu Recht Ovationen.