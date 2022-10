Jubiläum

18:00 Uhr

Augsburger Bechstein Centrum feiert 100-jähriges Bestehen nach

Plus Das Bechstein Centrum am Bahnhof holt einen großen, runden Geburtstag nach. Über vier Jahrzehnte lang verband sich mit dem Klavier-Geschäft das Gesicht von Gustav Weyrauther.

Von Rüdiger Heinze

Auch wer nicht Klavier spielt, auch wer keinen Flügel sein Eigen nennen kann, der kennt doch indirekt Schwabens bedeutendste Klavierhandlung in Augsburg. Weil sie seit vielen Jahrzehnten auch jenen Konzert-Service bietet, den Veranstalter brauchen, wenn Klaviermusik auf dem Programm steht. Heißt: Intonieren, Stimmen, gegebenenfalls Instrumentenausleihe. Dann war bis vor wenigen Jahren Hermes & Weger zur Stelle, heute in der Halderstraße am Bahnhof weiter fortgeführt als C. Bechstein Centrum.

