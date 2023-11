Augsburgs Grand Slam: Wo Verse für "die Versität" stehen

Der Poetry Slam in Augsburg ist 25 geworden. Gastgeber ist in all den Jahren Horst Thieme gewesen, der auch den Jubiläums-Slam im Martini Park moderierte.

Ein Vierteljahrhundert Slam-Geschichte wurde am Freitag im Martini Park mit 650 Gästen gefeiert. 25 Jahre "Grand Slam", wie der Augsburger Poetry Slam genannt wird, mit über 300 Veranstaltungen und einem Mann, der aus dieser Szene nicht wegzudenken ist: Slam Master und Gastgeber Horst Thieme. Im Oktober 1998 initiierte er den „Lauschangriff“ im „Blauen Salon“. Die Veranstaltungsorte wechselten: altes Hauptkrankenhaus, Kresslesmühle, Brechtbühne am Kennedy-Platz, und nun monatlich in der Brechtbühne am Gaswerk. Unvergesslich die deutschsprachige Poetry-Slam-Meisterschaft 2015 in Augsburg mit dem Münzwurfentscheid zwischen Lisa Eckhart und Jan Philipp Zymny.

Der Augsburger Grand Slam ist der siebtälteste Slam in Deutschland und wurde in all den Jahren stets von Horst Thieme moderiert. Der ist das Herz und die Seele des Grand Slams. „Ab jetzt mache ich länger Slam als ich es nicht mache“, stellt er staunend fest. „Es war ein wahnsinniger Ritt, und ich mache gerne weiter!“

Beim Grand Slam ist das Publikum die Jury

Für Erstbesucher eines Slams erklärt Host Horst Thieme die olympischen Regeln dieser Literaturveranstaltung, die ohne Tisch, Stuhl, Deckchen und Rose auskommt: Selbstgeschriebene Texte, überwiegend gesprochen, keine Kulisse, keine Verkleidung und keine brennenden Kerzen. „Elektrifizierte Literatur, die uns die Slammer um die Ohren hauen!“ Das Publikum ist die Jury, die Lautstärke des Klatschens entscheidet. Bei der Jubiläumsveranstaltung bekennt sich Oberbürgermeisterin Eva Weber auf der Bühne des Martiniparks als Hate Slam-Liebhaberin, wenn sie sich an einen Slam im Weißen Lamm erinnert, bei dem der ehemalige Wohnbaugruppen-Chef Edgar Mathe aus Briefen vorlas, die Mieter geschrieben hatten.

Hochkarätige Slammer und Slammerinnen treten an diesem Abend auf. Es wird nachdenklich, streitbar, humorvoll und spannend, denn die Neopoetinnen und -poeten legen den Finger gerne in Wunden – mal in gesellschaftliche, aber auch in ganz persönliche. Michael Feindler, der sich in „Der gendergerechte Thor“ dem Phallusspezialisten, der Gottheit Thor, widmet und dabei von männlichen Retter:innen und der gendergerechten Dichtung spricht: „Die Verse stehen für die Versität (Diversität).“ Roter Nagellack sei nicht so sein Ding, eher die sprachlichen Mittel. Im Finale stellt Feindler mit Raffinesse nicht die Gretchenfrage, sondern die Gretafrage.

"Gehirnumtausch" als Thema eines poetischen Beitrags

Die Augsburgerin Ezgi Zengin füllt ihre zehn Minuten mit einer satten Prise Selbstironie, wenn sie von ihrem beruflichen Alltag als Lehrerin mit täglich sechs Stunden Reizüberflutung erzählt. Elternabend ist ein Albtraum mit elf Buchstaben, ihre Augenringe Teil ihrer Lehrerpersönlichkeit, und Lehrkräftemangel verständlich bei 6,90 Euro Stundenlohn und einer 50-Stunden-Woche. Sie hält ein verzweifeltes, scharfsinniges Plädoyer für ihren Beruf und zeigt am Ende, warum sie ihn so liebt. „Du bist nicht die Gesamtheit deiner Noten, und für dich habe ich immer Geduld“, spricht Zengin mit warmer, ruhiger Stimme über die ihr am Herzen liegenden Kinder.

Lesen Sie dazu auch

Slam-Poet Karsten Hohage beschäftigt sich in „Gehirnumtausch“ mit Fragen wie „Warum denkt sich mein Hirn immer so Dreck aus?“ und „Woher wusste man früher, ob man etwas zum ersten Mal dachte? Heute hat man Google.“ Laure Treupel wurde von Glücksfee Eva Weber gezogen und trägt als Local unglaublich berührend „Wie ich bin“ vor. Darin geht es um Schönheitsideale, Selbstbild, Selbsthass und am Ende um Selbstliebe: „Ich bin genug, wie ich bin!“ Elias Schalk, zweiter Local, appelliert beim Thema Burn-out: „Liebe, lebe und verbringe verdammte bunte Lebensjahre!“ Martina Bleis blickt auf ihre Kindheit zurück und wie sie durch die Erotikfilme damals zu ihrem Traumberuf beim Fernsehen kam. Und Shooting-Star Helmut Götz, 70 Jahre, bringt bei seinem ersten Slam das Publikum mit seiner charmanten Ausdrucksweise bei „Überraschenden Begegnungen“ herzhaft zum Lachen.

Die Dichtkunst des Skog Ogvann

Michael Friedrichs wiederum ist Slammer der ersten Stunde. Über 200 Mal hat er bei den Grand Slams teilgenommen und erinnert sich noch an die Einladungspostkarten, die Horst Thieme damals verschickte. Zum Slammer des Monats und gleichzeitig zum Gewinner des Jubiläumsslams wird völlig zu Recht Skog Ogvann erkoren. Seine Dichtkunst wirkt an diesem Abend unübertrefflich. Minutenlange Dichtung in einer Form, wie sie von Goethe oder Schiller stammen könnte. „Ein Stück Butter auf dem Kopf“ ist ein Marathon der spannenden Aneinanderreihungen unzähliger Worte in kunstvoll arrangiertem Witz und Esprit mit genialer Betonung, Rhythmik, Gestik und Mimik. Am Ende der Veranstaltung, bei der Stefan Schleifer als DJ fungiert, dankt Horst Thieme seiner Frau Annett: „Danke, dass du mir diesen Wahnsinn erlaubst.“