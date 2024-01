Jubiläum

Brasspur, das sind die glorreichen Blechbläser-Fünf

Plus Das Blechbläserquintett Brasspur glänzt seit vier Jahrzehnten mit ebenso virtuosen wie kurzweiligen Programmen. Stilistischer Pluralismus wird auch bei den Neujahrskonzerten gepflegt.

Von Renate Baumiller-Guggenberger

Seit 1984 behauptet sich das Augsburger Blechbläser Quintett, das später in Brasspur umbenannt wurde. Gemeinsam mit hoch motivierten Blechbläserkollegen wurde es vom Posaunisten Harald Bschorr gegründet, um fortan das enorme Potenzial des satt strahlenden und dabei kammermusikalisch ausgefeilten Brass-Sounds in die Welt zu tragen. In dieser Zeit entstanden auch fünf CDs. Das „Und der Haifisch“ betitelte Album aus dem Jahr 2009 widmet sich speziell Brechts Balladen und glänzt mit einer Suite zur „Dreigrosochenoper“.

Wie entwickelt und formt man ein ureigenes Profil und damit den berühmten „USP“, den unique selling point? Nicht zuletzt, um sich im Kreis der durchaus zahlreich bestehenden anderen Brass-Ensembles zu unterscheiden und bestenfalls ein einmal begeistertes Publikum zu treuen Stammhörern zu machen? „Das, was ich am ehesten als Erfolgsrezept sehen würde, ist eine gelungene, authentische Performance“, sagt Harald Bschorr. Schmunzelnd zitiert der Soloposaunist der Staatsphilharmonie Nürnberg den Satz des Brasspur-Hornisten Evgeni Trambev: „Jetzt haben wir sie …“ - und meint damit den Moment, an dem auf der Bühne spürbar ist, dass der Funken übergesprungen ist und sich die eigene musikalische Energie aufs Publikum übertragen hat. „Dazu gehört mehr als nur virtuos zu spielen, was aber die Basis sein muss.“

