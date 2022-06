Jubiläum

vor 3 Min.

Eine Bühne für die Lese-Leidenschaft: 15 Jahre Literarischer Salon in Augsburg

Plus Seit 15 Jahren gibt es in Augsburg den Literarischen Salon: Die aktuelle Ausgabe zeigt, was das Format so interessant macht – trotz einer Schattenseite.

Von Wolfgang Schütz

Der Abend ist sommerlich lau, in den Baumwipfeln raschelt ab und zu eine Brise, oben leuchtet der noch blaue Himmel, unten strahlt indirekt ein weiches Licht in den mild schattigen Brunnenhof – und jetzt ein gutes Buch! Könnten Lese-Begeisterte da seufzen. Aber womöglich gibt es an diesem Mittwochabend gleich 15 davon.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen