Lebenselixier Tanz: 40 Jahre Augsburger Ballettakademie Payer

Plus Erich Payer ist der Doyen der Augsburger Tanzszene. Seit 40 Jahren betreibt er seine Ballettakademie. Ans Aufhören denkt er nicht, aber an die Zukunft.

Seit 1983 behauptet sich die Ballettakademie Payer im großen Kreis der regionalen Tanzschulen. Und wo, wenn nicht auf der Bühne, sollte Erich Payer als Leiter seiner Akademie gemeinsam mit seinem Mann, dem versierten Choreografen Dimas Casinha, sowie rund 100 mitwirkenden Ballettschülerm und -schülerinnen den runden Geburtstag feiern? Das Parktheater im Kurhaus Göggingen hat sich seit über 25 Jahren als komfortabler Spielort für die jährliche Ballettgala unter dem Motto "Kinder tanzen für Kinder" bewährt. Zum Jubiläum entführen die Ballettschüler und -schülerinnen die Zuschauer in ein emotional vertanztes "Dschungelbuch"-Abenteuer. Mit dem Gastauftritt der am Stuttgarter Ballett engagierten portugiesischen Tänzerin Joanna Senra erfüllt sich Payer einen Geburtstagswunsch. Sie tanzt auf "Spitze"-Niveau als elegante "Dschungelfee" mit.