Jubiläum

18:04 Uhr

Tanz der Zauberlehrlinge: 20 Jahre Schulkonzerte der Augsburger Philharmoniker

Plus Seit zwei Jahrzehnten besuchen die Augsburger Philharmoniker die Schulen der Umgebung. Zum Jubiläum setzt sich der Generalmusikdirektor den Zauberhut auf.

Von Veronika Lintner Artikel anhören Shape

Ein Orchester dirigieren, mit einem Wink die Geigen zum Klingen bringen – ist das noch Musik oder ist das schon Magie? Sicher ist jedenfalls sicher: Domonkos Héjà, Generalmusikdirektor, setzt sich einen rabenschwarz-krummen Zauberhut auf. Vor ihm: sein Orchester, 42 Philharmoniker im Konzertgewand. Hinter ihm: eine Schar von Kindern, Grundschulklasse 2 und 3, in Grüppchen sitzen sie auf blauen Turnmatten. Sie kichern, sie staunen, sie alle wirken bereit für eine Lektion in Magie, hier in der Sporthalle. Gegeben wird: Paul Dukas' "Der Zauberlehrling" – eine Musik über einen jungen Zauber-Azubi, der im Haus des Hexenmeisters die Besen tanzen lässt. Oder anders formuliert: "Heute geht es darum, wie Musik eine Geschichte erzählen kann", sagt die Moderatorin des Konzerts, Katja Schild. Seit 20 Jahren geben die Augsburger Philharmoniker solche Konzerte in Schulen, in der Stadt und der Umgebung. Ihr Jubiläum feiern sie an diesem Vormittag in der Grundschule vor dem Roten Tor.

Eva Weber gratuliert den Philharmonikern zu ihren Schulkonzerten

Prominenz gratuliert: Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber schlendert durch die Menge, die Mattenlandschaft, und startet ein kleines Quiz. "Weiß jemand, was das ist? Dieses lange Instrument da hinten?" Aus dem Orchestermeer tauchen drei Holzrohre auf, strecken sich in die Höhe. Ein Junge rät: "Posaune?" Fast, Weber lächelt. Aber die nächste junge Expertin aus dem Plenum weiß es genau: "Fagott!" Großer Applaus von den Klassenkameraden. Denn darum geht es, ohne Barrieren und Angst, ohne Fliege und Theater-Pomp von der Musik zu lernen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen